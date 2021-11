Steam bat son record d’affluence avec plus de 27 millions de joueurs connectés en même temps

La plateforme Steam a de beaux jours devant elle. Preuve en est avec son nouveau pic de fréquentation record qui s'est hissé à 27 millions de joueurs connectés simultanément dimanche 29 novembre.

Le service vidéoludique de Valve attire des millions d'utilisateurs quotidiennement. Fin 2020, près de 25 millions de joueurs s'étaient connectés en même temps sur Steam, en marge de la sortie de Cyberpunk 2077. Un record de courte durée puisque ce dernier a été battu en mars 2021 avec un pic à 26,9 millions de joueurs utilisant la plateforme simultanément. Et ce record a finalement été pulvérisé dimanche 28 novembre !

En effet, 27,3 millions de joueurs ont utilisé la plateforme au même moment. Précisons toutefois bien que ce nombre englobe seulement les personnes apparaissant en ligne sur le service (et non pas toutes celles affairées à jouer sur Steam). Mais pourquoi les utilisateurs ont-il afflué autant sur la plateforme ?

Comment Steam est-il parvenu à pulvériser son record d'affluence ?

Du 24 au 1er décembre, les soldes d'automne sont de sortie sur Steam. De quoi attirer nombre de joueurs, soucieux de faire des bonnes affaires. Et celles-ci sont nombreuses ! Destiny 2 coûte actuellement 19,99 euros (au lieu de 39,99 euros) tandis que le prix de The Elder Scrolls Online descend à 5,99 euros (contre 19,99 euros habituellement).

Autre élément d'explication, la bêta gratuite du mode multijoueur d'Halo Infinite a débarqué le 15 novembre dernier sur Steam. Ce qui a entraîné l'afflux d'une flopée de curieux. Depuis son lancement, Halo Infinite a tout de même connu un pic de 272 586 joueurs simultanés exclusivement sur Steam

Plus globalement, Valve a également capitalisé ces dernières années sur les confinements successifs qui ont poussé les joueurs à rester chez eux et à se ruer sur sa plateforme. Et comme les habitudes ont la vie dure, ils sont nombreux à l'utiliser encore régulièrement. Qui plus est, Steam intègre une myriade de titres multijoueur gratuits très populaires. Cela lui permet d'accroître considérablement son attractivité et de gonfler in fine son nombre d'utilisateurs actifs.

L'arrivée future de la console Steam Deck, prévue finalement pour 2022, devrait en outre permettre à Valve de continuer à faire grossir sa plateforme vidéoludique.