Cyberpunk 2077 : le jeu est prêt sur PC, son retard est causé par les versions console

Cyberpunk 2077 ne sera pas au rendez-vous le 19 novembre, puisque le jeu a été repoussé au 10 décembre prochain. Pourtant, la version PC du titre est prête ! Ce qui pose souci à CD Projekt, ce sont les versions consoles, plus particulièrement celles sur PS4 et Xbox One.

Il était attendu pour le 19 novembre, mais finalement, il a encore été repoussé. Désormais prévu au 10 décembre, le jeu Cyberpunk 2077 bénéficie de trois semaines supplémentaires de développement. Pourtant, le jeu est prêt à sortir sur PC ! En effet, ce sont les versions consoles current gen (PS4, Xbox One) qui coincent, comme l’indique le PDG du studio CD Projekt.

Lors d’une réunion à distance avec les actionnaires de l’entreprise, le PDG Adam Kiciński a donné plus de détails techniques concernant ce report surprise :

« Nous avons un jeu prêt sur PC et qui fonctionne très bien sur les consoles next-gen (ndlr : PS5, Xbox Series). Nous devons finaliser le processeur sur les consoles current gen. Pour être honnête, sortir le jeu le 19 novembre était possible, mais nous pensons que nous avons besoin de trois semaines supplémentaires pour que tout soit prêt selon nos critères. Mais nous parlons ici de détails techniques en fin de processus. »

Il ajoute également que ces trois semaines supplémentaires ne sont pas anodines :

« Je sais que trois semaines ne semblent pas être une période très longue, mais en réalité ça double notre durée de développement au moment où la décision a été prise. Cela peut grandement nous aider concernant les détails techniques des versions current gen. (…) Nous allons sortir un jeu qui, on va être honnête, est un jeu next-gen. Nous le préparons pour qu’il tourne sur les vieilles machines qui posent certains challenges qui ne vont pas se produire sur les prochains projets. »

Le jeu est donc prêt sur PC. CD Projekt aurait pu choisir de le sortir sur cette plate-forme à la date prévue. Néanmoins, une sortie simultanée sur toutes les versions a été privilégiée. Le titre est donc prévu pour le 10 décembre, une période peu habituelle pour un blockbuster de cette ampleur. C’est également la première fois qu’un jeu passé Gold est reporté. Un jeu Gold, c’est un titre jouable de A à Z et envoyé en pressage pour les versions physiques. Cependant, nombre de bugs peuvent subsister, corrigés par le désormais célèbre patch day-one.

CD Projekt minimise le crunch

Ce report pose également la gestion du crunch imposé aux équipes en charge du développement du jeu. Le crunch, c’est cette période intensive imposée aux employés dans la dernière ligne droite de la conception d’un blockbuster. Dans les cas les plus extrêmes, certains peuvent travailler jusqu’à 100 heures par semaines, et ce pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois d’affilés. Les développements de Red Dead Redemption 2 ou de The Last of Us 2 ont été pointés du doigt sur ce segment.

Les employés de CD Projekt n’échappent pas au problème, selon Jason Schreier, célèbre journaliste jeu vidéo travaillant pour Bloomberg. Il indique en effet que le studio fait travailler ses équipes jusqu’à 100 heures par semaine pour finir le jeu, mettant leur santé en danger.

Une accusation balayée d’un revers de main par Adam Kiciński dans son meeting :

« Concernant le crunch, ce n’est pas si grave, et ça ne l’a jamais été. Bien entendu, il y a une histoire qui a été montée en épingle par les médias et certaines personnes font du crunch intensif, mais dans l’ensemble, nos employés de font pas de crunch depuis qu’ils ont fini leur travail (…). Nous avons des retours des équipes, et ils sont contents des trois semaines supplémentaires. »

Une déclaration qui a fait grand bruit, surtout auprès des employés de la société, selon Jason Schreier. Adam Kiciński s’est toutefois excusé de cette sortie dans un email interne envoyé à ses équipes:

« Je n’ai pas voulu commenter le crunch, mais je l’ai quand même fait. Je l’ai fait d’une manière dégradante et blessante… Ce que j’ai dit n’était pas une sortie malheureuse, c’était tout simplement mal. »

Une chose est certaine, Cyberpunk 2077 va encore faire parler de lui pendant un moment et sa sortie devient de plus en plus douloureuse pour le studio polonais. Car en plus cette histoire de crunch, certains employés ont reçu des menaces de morts de la part de joueurs aussi mécontents qu'abrutis.

Wow, CD Projekt Red's Adam Kiciński just sent out an email to staff (passed to me) apologizing for these comments. "I had not wanted to comment on crunch, yet I still did, and I did it in a demeaning and harmful way… What I said was not even unfortunate, it was utterly bad." — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020

