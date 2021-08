Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.3 permet de reconfigurer entièrement votre personnage

Cyberpunk 2077 aura bientôt droit à une nouvelle mise à jour améliorera certains aspects du jeu décriés par les joueurs. En outre, fini de débourser des fortunes pour remettre à zéro toutes les compétences de votre personnage. Cette option sera désormais beaucoup plus abordable. La mini-map a également eu droit à un léger retravail.

Voilà maintenant plusieurs mois que CD Projekt tente de sauver les meubles après la sortie désastreuse de Cyberpunk 2077. De nombreuses mises à jour ont été déployées, certaines plus importantes que d’autres, et le studio n’hésite désormais plus à qualifier l’état de son jeu de « satisfaisant ». Pourtant, certains bugs persistent et les versions PS4 et Xbox One sont loin de remplir les critères de qualité que l’on pourrait espérer, comme l’a plusieurs fois rappelé Sony.

Malgré, toute amélioration est bonne à prendre. En l’occurrence, la prochaine mise à jour risque fort de plaire à certains joueurs. Parmi les nouveautés, on retrouve en effet un léger changement au niveau de la remise à zéro des compétences. Autrefois extrêmement coûteuse, il sera ainsi beaucoup moins cher de mettre votre personnage à nu pour lui attribuer de nouvelles spécialités. Dans une vidéo, CD Projekt nous donne une idée du prix de l’opération.

La mise 1.3 de Cyberpunk 2077 offre de nouvelles possibilités de rejouabilité

Néanmoins, il ne semble pas possible de reconfigurer les attributs, les catégories qui abritent les différentes compétences. Autrement dit, si vous souhaitez entièrement revoir les spécificités de votre personnage, il n’y aura pas d’autres choix que de recommencer une partie. Reste que ce petit changement ouvre de nouvelles options de rejouabilité, en permettant de redécouvrir le jeu sous un nouvel angle de gameplay.

Ce n’est pas là la seule nouveauté de cette mise à jour 1.3. La mini-map a elle aussi été modifiée. Elle apparaît en effet légèrement dézoomée, ce qui donne une meilleure vue d’ensemble sur les environs. Cela s’avérera notamment très pratique lors des phases de conduite, où le GPS peut se révéler quelque peu frustrant en ne donnant les informations qu’au dernier moment.

CD Projekt n’a pas précisé de date de déploiement pour son prochain patch, mais il devrait probablement être disponible dans les prochains jours. Puis, plus tard dans l’année, les joueurs pourront enfin mettre la main sur les versions PS5 et Xbox Series X du jeu.