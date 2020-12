EA dépense 1,2 milliard pour le rachat de Codemasters, créateur de Dirt et Project Cars

EA va racheter un studio d’ampleur spécialisé dans les jeux de course : Codemasters. La firme américaine est en effet parvenue à un accord avec l’intéressé grâce à une offre de 1,2 milliard de dollars. EA grille ainsi la politesse à un autre géant du jeu vidéo, Take Two, lui aussi intéressé par un rachat.

Codemasters est un studio de jeu vidéo britannique spécialisé dans les jeux de courses. On lui doit en effet la série des Dirt, Project Cars ou encore les jeux de simulation F1. Il devrait prochainement devenir la propriété d’Electronic Arts (EA) puisqu’un accord d’achat à 1,2 milliard de dollars a été trouvé. EA grille ainsi la politesse à Take Two, un autre géant du jeu vidéo, qui avait lui fait une offre de 870 millions de dollars. Une arrivée surprise qui vient conclure un énorme deal dans l’industrie.

EA dispose déjà de licences fortes de jeux de courses, comme Burnout ou encore Need for Speed. Avec le rachat de Codemasters, la firme californienne se placerait ainsi en tant que leader absolu dans ce domaine, récupérant non seulement des grosses licences, mais aussi des développeurs talentueux. Toutefois, on peut tout de même être inquiet de ce quasi-monopole dans le secteur.

EA, leader des jeux de course

Pour le moment, rien n’est encore fait, puisqu’un simple accord de principe a été trouvé. Néanmoins, la transaction devrait avoir lieu courant 2021 et nous devrions voir les résultats de cette opération dans quelques années.

Une transaction d’ampleur dans l’industrie, qui est actuellement le théâtre de nombreux rachats importants. Dans ce domaine, il est impossible de ne pas citer Microsoft. Ce dernier rachète en effet à tour de bras pour renforcer sa partie jeux vidéo. Il y a peu, le géant américain a par exemple cassé sa tirelire pour s’offrir Bethesda, studio derrière DOOM ou encore les Elder Scrolls.

Le rachat de Codemasters par EA est de moindre ampleur, évidemment, mais est tout aussi important pour les fans de jeu de course. Reste maintenant à savoir comment EA va concrétiser son achat dans le futur, si celui-ci est bien acté.