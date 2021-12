Cyberpunk 2077 n’est toujours pas terminé, les joueurs doivent finir le travail de CD Projekt

Malgré ses récentes réussites, Cyberpunk 2077 reste un jeu ayant besoin d'un très gros peaufinage. Un an après sa sortie, CD Projekt n'a toujours pas eu le temps d'intégrer une fonctionnalité de poursuite par la police, qui serait pourtant essentielle pour un gameplay cohérent. Pendant ce temps, les joueurs ont eux-mêmes créé un mod permettant de prendre le métro.

La semaine dernière, CD Projekt a enfin pu mettre derrière une sombre histoire de poursuites judiciaires par ses actionnaires en trouvant un accord à l'amiable dont le studio ressort largement gagnant. Après la tempête – parlons même d'ouragan à ce stade – qui a suivi la sortie de Cyberpunk 2077, il s'agit d'un véritable bol d'air frais pour ce dernier. Pourtant, le travail est encore loin d'être terminé.

Une des premières choses qui frappe en découvrant Cyberpunk 2077 est le fonctionnement pour le moins étrange de la police. En effet, s'il arrive régulièrement à Night City de se laisser emporter par les événements et de commettre des actes répréhensibles, il est étonnamment simple d'échapper aux forces de l'ordre. Il suffit pour cela de s'éloigner d'une centaine de mètres. Aucun policier ne se mettra à vous poursuivre.

CD Projekt n'a pas eu le temps d'intégrer les poursuites policières dans Cyberpunk 2077

Autant dire que la police ne représente pas vraiment un grand danger dans Cyberpunk 2077. Un constat assez consternant quand on voit GTA et autres héritiers parvenir à gérer les poursuites depuis de nombreuses années. Interrogé sur le sujet, Pawel Sasko, directeur des quêtes chez CD Projekt, a expliqué que le studio n'a tout bonnement pas eu le temps de programmer la fonctionnalité. Une autre conséquence de la décision suicidaire de l'entreprise de sortir le jeu en fin de vie de la PS4 et Xbox One.

Depuis, les développeurs ont, à raison, préféré résoudre la montagne de bugs présents dans Cyberpunk 2077 dans leurs divers patchs. Laissant ainsi de nombreux autres problèmes non corrigés. Pour ne citer que lui, cela fait plusieurs mois que les joueurs réclament de pouvoir voyager en métro à travers Night City, une fonctionnalité pourtant promise par CD Projekt. Ayant eu assez d'attendre, certains fans ont décidé de développer leur propre mod à cette fin. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.

