Cyber Monday : offrez-vous un Samsung Galaxy A15 pour moins de 170 €

Smartphone à prix mini ne signifie pas smartphone de mauvaise qualité ! Pendant le Cyber Monday, Cdiscount fait chuter le prix du Samsung Galaxy A15 à moins de 170 euros. Et malgré ce prix incroyablement bas, il s’agit d’un smartphone qui offre des caractéristiques intéressantes. Alors ne passez pas à côté de cette opportunité pour vous équiper d’un nouveau téléphone pas cher du tout !

Sorti cet année, le Samsung Galaxy A15 est le modèle le plus abordable vendu par la célèbre marque coréenne Samsung. Vendu de base aux alentours de 220 euros, il présente des atouts qui le rapprochent des smartphones de milieu de gamme de la concurrence.

Le Black Friday est maintenant terminé, mais les promotions ont joué les prolongations ce week-end. À l’occasion du Cyber Monday, le smartphone voit son prix chuter de 50 euros sur Cdiscount. Il passe ainsi à seulement à 169 euros seulement. C’est vraiment donné pour un smartphone de cette qualité.

Si vous avez un petit budget pour remplacer votre téléphone ou si vous cherchez un téléphone pas cher pour équiper l’un de vos enfants, c’est le modèle idéal. Vous ne trouverez pas un autre smartphone avec d'aussi bonnes caractéristiques pour ce prix.

Le Samsung Galaxy A15 est à prix mini

Sous le capot du Galaxy A15 4G, vous trouverez une puce MTK Helio G99 associée à 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible grâce à un port MicroSD. Côté écran, on profite d’une grande dalle Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels). La luminosité maximum est de 800 nits et le taux de rafraîchissement est de 90 Hz pour une expérience fluide et lumineuse.

En ce qui concerne le module photo, il est équipé de 3 capteurs à l’arrière : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 5 MP et un objectif macro 2 MP. À l’avant, la caméra pour faire des selfies offre une résolution de 13 MP.

Pour terminer, le Galaxy A15 dispose d’une excellente autonomie avec une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge super rapide de 25W. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone pendant 2 jours complets avant de devoir le recharger.