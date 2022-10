Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion : précommandez le jeu moins cher chez Leclerc

Annoncé pour une sortie nationale prévue le 13 décembre 2022, le jeu vidéo Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion peut être précommandé à un très bon prix sur le site Leclerc. Et le tarif en question est valable pour toutes les plateformes de jeu.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion sortira sur les plateformes PlayStation (PS4 et PS5), Xbox Series X|S ainsi que Nintendo Switch le mardi 13 décembre 2022. À moins de deux mois de la sortie officielle du jeu, l'enseigne Leclerc permet de le précommander moins cher.

Sur son site e-commerce, l'enseigne française de la grande distribution vend le jeu en question au prix de 45,29 euros. Au cours de cette précommande, en cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de la précommande et celui de sa date d'expédition, vous serez automatiquement facturé au prix le plus bas. Pour information, le jeu est une remastérisation de Crisis Core: Final Fantasy VII dotée de graphismes en haute-définition complètement retravaillés, d'une bande originale remastérisée, d'une interface réinventée, et d'un système de combat amélioré.

L'histoire commence sept ans avant les événements de Final Fantasy VII (1997) et suit les aventures de Zack Fair, un jeune et ambitieux soldat de la Shinra. Il se voit confier la mission de retrouver un soldat de 1ère classe dénommé Génésis Rhapsodos. Mais au fil de son aventure, il découvre les sinistres secrets des expériences menées par la Shinra et des monstres qu'elles ont créé. Le jeu inclut divers personnages de la franchise Final Fantasy VII, tels que Cloud, Séphiroth, et Aerith. Sans plus attendre, voici la bande-annonce.