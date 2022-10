TrackMyWatt : découvrez le site qui vous permet de suivre en direct la consommation d’énergie

Dans les propres termes de son inventeur Guillaume Rozier, TrackMyWatt se veut être le portail de la météo énergétique des foyers français. À la veille d'un hiver qui s'annonce plus froid et plus périlleux que jamais, cet outil sert à mieux visualiser les enjeux de la sobriété énergétique.

L’heure est à la sobriété énergétique. Les conseils abondent de toute part pour limiter notre utilisation d'énergie au strict nécessaire. TrackMyWatt, la dernière création de Guillaume Rozier, l’ingénieur à qui l’on doit déjà les sites CovidTracker et ViteMaDose est une fenêtre sur la consommation d’électricité dans l’Hexagone.

À lire – Linky : 5 millions de foyers risquent des coupures d’électricité cet hiver

Avec ce site, Me Rozier nous propose de suivre la consommation d’électricité du pays en temps réel. Au lendemain même de l’annonce par le gouvernement d’un plan de sobriété énergétique, l’inventeur a lancé TrackMyWatt, un portail qui vise à aider les citoyens à jauger l’efficacité de leurs efforts en matière d’économies d’électricité. Les données fournies par RTE, le Réseau de Transport d'Électricité, sont transformées en visualisations plus faciles à comprendre que des chiffres de consommation un peu trop abstraits par ailleurs.

TrackMyWatt nous permet de mieux nous situer par rapport à l'objectif de -10% de consommation d'électricité

Au micro de FranceTVInfo, Guillaume Rozier déclare que son application a deux utilités. Sur le court terme, TrackMyWatt permet de voir si, dans ses propres termes, “on va passer l’hiver”. En effet, le risque est fort de constater des coupures sur tout le territoire dans les prochains mois. Le gouvernement prévoit bien de couper les box Internet cet hiver. Il ponctue par un exemple : “si on allume tous nos équipements électriques en même temps, on peut arriver à un niveau de consommation de puissance électrique qui dépasse ce que l'on est capable de produire”. Ce qui entraînera des délestages, c'est-à-dire des coupures de courant.

À lire : Pénurie d’essence — voici comment trouver une station-service en quelques secondes

Sur le long terme, l’ingénieur ajoute que l'on va devra électrifier notre société, nos usages, nos transports, ce qui va produire une consommation d'électricité beaucoup plus importante. “Et donc, les experts nous disent qu'on va devoir être plus sobre, consommer moins d'électricité pour pouvoir concilier tous ces usages”. TrackMyWatt ne compte pour l’heure que trois fonctionnalités, fort utiles au demeurant : la puissance électrique consommée par seconde (sur toute la France), l’énergie consommée (quantité totale d’énergie utilisée par les français), et les pics mensuels de puissance.

En consultant le site, on constate que nous sommes bien en dessous des objectifs d’économies d’électricité. Nous ne sommes même pas encore entrés dans un hiver annoncé comme très rude que nous consommons déjà entre 10 et 11 % de plus que l’année dernière à la même époque. L’objectif fixé par le gouvernement est de -10 % (par rapport aux années précédentes) sur les consommations d’ici 2024. Le site est en cours de construction et de nouvelles fonctionnalités devraient arriver bientôt dans le domaine de la consommation et production d'énergie.

Source : TrackMyWatt