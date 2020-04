Coronavirus : la solution de Google sera compatible avec tous les smartphones dès Android 6.0

Google développe avec Apple une solution de pistage de l’épidémie de coronavirus. Le géant du web a décidé de s’appuyer sur Google Play pour rendre la fonctionnalité compatible avec tous les smartphones dès Android 6.0. Les smartphones Huawei visés par des sanctions bénéficieront d’une application spéciale.

Google s’appuiera sur les Google Play Services pour pousser son système de pistage des contacts avec les malades sur le plus grand nombre de smartphones Android possible. Grâce à cette solution, le dispositif de pistage sera disponible sur toutes les versions de l’OS à partir de Android 6.0 Marshmallow. Et pourra être mis à jour très régulièrement.

L’alternative aurait en effet été des mises à jour système, plus lourdes à mettre en place, dont les délais de livraison seraient trop longs face à l’urgence sanitaire. Les mises à jour complètes d’Android doivent en effet être adaptées par les constructeurs pour leurs appareils. Les smartphones vendus en Chine, ainsi que les smartphones Huawei n’ont néanmoins pas de Google Play.

Pour ces smartphones, Google a prévu de leur proposer un framework à partir duquel leurs ingénieurs pourront reproduire le système sécurisé développé par Google et Apple. Faute de pouvoir directement lui délivrer une solution clé-en-main à cause des sanctions. Huawei et les autres marques concernées pourront ainsi faire le choix ou non d’utiliser ce système.

Le dispositif de pistage sera disponible dès le mois prochain sous la forme d’une API (interface de programmation) séparée que l’on peut installer et mettre à jour dans le Google Play Store. Dans un second temps, d’ici « plusieurs mois », le dispositif deviendra une API native d’Android sur les nouveaux smartphones ou via mise à jour système. Que pensez-vous de l’initiative de Google et d’Apple pour créer un système de pistage commun aux deux écosystèmes ? Partagez votre avis dans les commentaires !