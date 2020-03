MesVoisins, Nextdoor, Smiile : les réseaux d’entraide entre voisins facilitent le confinement

Les réseaux d’entraide entre voisins ont le vent en poupe et se montrent particulièrement utiles pendant cette période de confinement. Les Français se rendent service via ces applications pour la garde des enfants, pour faire des courses pour les personnes les plus vulnérables ou tout simplement pour profiter de l’imprimante d’un voisin pour imprimer une attestation de sortie.

Ces applications ont toutes un point commun : récréer du lien entre voisins et lutter contre l’isolement, la solitude, le repli sur soi. En cette période de confinement total, les Français se tournent plus que jamais vers ces réseaux d’entraide. Ils permettent de se mettre en contact facilement pour rendre quelques services : garder un enfant, faire les courses d’une personne âgée, imprimer une attestation pour quelqu’un. Le tout bien évidemment dans le respect des règles sanitaires. Voici trois applications d’entraide appréciées des Français.

Nextdoor

Lancé en 2011 aux États-Unis, Nextdoor est rapidement devenu très populaire en France et dans les grandes métropoles. Il suffit de rentrer son adresse pour se voir proposer plusieurs annonces, conseils, demandes de service à proximité de votre domicile. Depuis les mesures de confinement, l’application incite les utilisateurs à s’entraider qu’entre voisins proches (même résidence ou même immeuble).

Il faut préciser que le site ne promeut aucune transaction financière, il s’agit avant tout d’un service de mise en relation entre voisins. Sans surprise, les chiffres de fréquentation de l’application ont explosé : +400% de publications, +300% d’inscriptions et +800% de commentaires/conseils échangés. Le service est disponible sur PC, iOS et Android.

Smiile

Smiile est un réseau social de voisinage, et cocorico il est français ! Il comptabilise aujourd’hui près de 500 000 utilisateurs dans l’Hexagone. En temps normal, Smiile met à disposition des utilisateurs de nombreux services : achats groupés (commandes alimentaires ou pharmacie), des réparations et dépannages en tout genre, du jardinage, de l’aide administrative, des conseils et de l’aide en informatique.

Actuellement, les services les plus demandés sur Smiile restent la garde d’enfant, la mutualisation des courses, les récupérations de colis ou encore la promenade des animaux domestiques. Pour faciliter les recherches en cette période de pandémie, les équipes de Smiile ont intégré un filtre « Covid-19 » pour « accéder aux contenus et partages les plus utiles en ces temps de crise, directement ». L’application est disponible sur PC, Android et iOS.

Mesvoisins

Mesvoisins est principalement installé dans les grandes villes françaises. À l’instar des autres services d’entraide entre voisins, il suffit de rentrer son adresse pour se voir proposer services, conseils et demandes à proximité. Les annonces sont regroupées sur un tableau de bord, par quartier.

Ajout récent, il est possible de devenir « voisin informateur », une sorte « de chef de quartier » qui pour a pour responsabilité de centraliser toutes les demandes d’un même quartier et qui se charge de mettre en relation les personnes vulnérables avec des citoyens prêts à les aider. L’application est elle aussi disponible sur PC, Android et iOS.