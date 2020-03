Coronavirus : Disney+ refuse d’avancer sa date de sortie en France

Disney+ refuse d’avancer sa date de lancement en France malgré les mesures de confinement visant à endiguer l’épidémie de coronavirus. La plateforme de streaming sera donc disponible dans l’Hexagone à partir du 24 mars prochain, comme c’est prévu depuis déjà plusieurs mois.

Ce lundi 16 mars, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de confinement en France. Un récapitulatif des mesures a rapidement été transmis aux Français par SMS. En bref, il est désormais interdit de sortir de chez soi sans attestation. Les citoyens qui doivent absolument quitter leur domicile sont donc priés de télécharger et remplir une attestation de sortie obligatoire qui est disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur.

En réaction aux mesures de confinement, de nombreuses marques et entreprises ont décidé de faire un geste à l’intention des Français. Par exemple, Canal Plus est gratuit sur toutes les box et le site Jacquie et Michel offre des films porno gratuits. Dans ce contexte particulier, de nombreux internautes ont demandé à Disney d’avancer de quelques jours le lancement de Disney+ dans l’Hexagone. En vain.

Disney+ maintient la date de lancement au 24 mars 2020

« Nous avons bien reçu tous vos messages. Nous sommes désolés de ne pouvoir avancer le lancement de Disney+. Merci pour votre patience, plus que 8 jours ! » annonce le compte officiel de Disney+ sur Twitter. Le service de VOD sera donc disponible en France à partir du 24 mars 2020. Disney n’en a pas dit plus sur les raisons de son refus. Pour rappel, le prix de l’abonnement en France à Disney+ est fixé à 6,99 €/mois, ou 69,99 € pour un an.

Il y a quelques jours, la pandémie de Covid-19 a pourtant poussé le géant américain à avancer de trois mois la sortie de La Reine des Neiges 2 et de Star Wars 9 dans le catalogue américain de Disney+. Bob Chapek, président-directeur général de The Walt Disney Company, affirmait « voulait surprendre les familles avec un peu de plaisir et de joie pendant cette période difficile ».