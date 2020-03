Coronavirus : le gouvernement envoie un SMS à tous les Français

Le gouvernement vient d’envoyer plusieurs dizaines de millions de SMS aux Français pour rappeler les règles strictes annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre le coronavirus – notamment l’obligation de sortir avec une attestation.

Suite au discours d’Emmanuel Macron annonçant de nouvelles mesures de confinement plus draconiennes, le gouvernement a envoyé dans la nuit un SMS à tous les titulaires d’une ligne mobile ouverte en France. Le message qui commence par « Alerte covid 19 » rappelle que « le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies ».

L’occasion de rappeler qu’il est désormais interdit de sortir de chez soi sans attestation : « les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé et vos courses essentielles ». Suivi d’un lien vers le site gouvernement.fr où l’on trouve quantité d’informations complémentaires sur la pandémie et les mesures mises en place.

Le SMS rappelle l’interdiction de sortir sans attestation

A compter du mardi 17 mars 2020 à midi et pour 15 jours minimum, il est en effet obligatoire de pouvoir présenter une attestation aux autorités en cas de déplacement. Cette attestation qui peut être téléchargée gratuitement comporte cinq cas où des déplacements brefs sont autorisés : les déplacements domicile-travail, achats de première nécessité, déplacement pour motif de santé, pour motif familial impérieux, ou déplacements brefs à proximité du domicile (pour promener le chien ou faire un footing par exemple).

Initialement fixée à 38 € l’amende passera rapidement à 135 € pour être plus dissuasive en cas de non présentation de l’attestation. En outre, dans l’équipe, on s’étonne du fait que seuls certains ont reçu le message. La petite fille de l’un de nos collaborateurs a reçu le SMS alors que jamais le numéro n’avait été communiqué à qui que ce soit. A l’inverse, la compagne d’un autre de nos collaborateurs n’a pas reçu le message sur son smartphone.

Il n’y a pas encore d’explication officielle à cela – malgré le fait que cela semble potentiellement dangereux en ces temps de crise…. On suppose à la rédaction que l’envoi de dizaines de millions de SMS aux français n’est pas aussi simple que d’appuyer sur « Envoyer ». Il est vraisemblable que des quotas soient en place pour faire en sorte que le réseau tienne.

Quant au fait que des enfants reçoivent aussi le message, il semble que cela soit simplement lié au fait que le gouvernement a désormais les moyens d’obtenir des opérateurs « l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures » comme le prévoit l’article 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ces mesures sont exceptionnellement contraignantes. Heureusement, on peut s’occuper un peu en regardant la télévision : Canal+ est désormais gratuit pour tous sur toutes les box (Orange, Free, Bouygues et SFR) pendant la période de confinement.