Comment X (Twitter) veut empêcher ses utilisateurs de quitter l’application

X (anciennement Twitter) a trouvé une solution pour conserver un maximum ses utilisateurs sur l'application et les empêcher d'aller voir ailleurs.

Depuis la prise de contrôle d'Elon Musk sur Twitter, depuis rebaptisé X, il y a trois ans, l'entreprise cherche à transformer l'application en grande plateforme depuis laquelle on peut absolument tout faire. On est encore loin, mais le but ultime est de se substituer à la plupart des autres applications majeures et de proposer toutes les fonctions essentielles d'un smartphone en un seul lieu. Elon Musk ambitionne même de lancer des services bancaires dans X.

En attendant que l'app devienne une véritable plateforme polyvalente de laquelle on ne souhaite pas se déconnecter, les équipes de X réfléchissent à un moyen de garder captifs les utilisateurs par d'autres procédés. Un grand changement est sur le point d'arriver au sein de l'appli pour nous y retenir.

Vous êtes sur X, vous allez rester sur X

Nikita Bier, responsable produit, explique que X va tester une fonctionnalité permettant d'ouvrir des liens tout en restant sur X. Elle va d'abord être déployée sur iPhone, mais devrait faire son chemin jusqu'à Android si les retours sont concluants. Concrètement, quand l'utilisateur va appuyer sur un lien depuis X sur mobile, vers un article, par exemple, la page ne sera pas affichée sur la totalité de l'écran. Le tweet d'origine sera toujours visible dans la partie inférieure de l'affichage, et il sera possible d'interagir avec (répondre, partager, aimer, mettre en signet) ou de revenir rapidement sur X.

“Les créateurs se plaignent souvent que les publications contenant des liens ont tendance à avoir une portée plus faible. Cela est dû au fait que le navigateur web masque la publication et que les utilisateurs oublient d'aimer ou de répondre. X ne reçoit donc pas de signal clair quant à la qualité du contenu”, explique Nikita Bier.

Cette nouveauté va permettre à X d'améliorer l'engagement des utilisateurs et de les conserver plus longtemps sur son app, et ainsi générer plus de revenus. L'appli prépare aussi un nouveau système de recommandation, qui sera moins basé sur les likes et les réponses des publications.