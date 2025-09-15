PayPal facilite encore le paiement entre particuliers, et ça marche même pour les cryptomonnaies

Avec PayPal Links, la solution de paiement veut encore simplifier les procédures de paiement entre particuliers, pour partager une addition, participer à un cadeau en commun ou rembourser un ami.

PayPal annonce Link, une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des liens de paiement personnalisés. Grâce à ce système, les particuliers peuvent transférer de l'argent plus facilement sans avoir besoin des coordonnées PayPal de la personne à qui l'on doit envoyer ou de qui l'on doit recevoir un paiement.

Dans l'application PayPal, il suffit de saisir les détails de votre paiement ou de votre demande et de générer un lien unique à partager. “Chaque lien est privé, à usage unique et créé pour une transaction spécifique”, précise PayPal. Envoyez votre lien par SMS, message privé, email ou chat à votre interlocuteur. Avec seulement le numéro de téléphone, le WhatsApp ou l'Instagram d'un individu, PayPal donne donc la possibilité d'organiser en toute simplicité un remboursement, un partage de frais, ou de faire un cadeau.

Une demande de paiement PayPal à envoyer par SMS, WhatsApp, email…

Les utilisateurs peuvent envoyer un rappel et annuler le paiement ou la demande. Les liens non réclamés expirent après 10 jours. Le destinataire ouvre le lien, qui le renvoie vers l'app PayPal. Une page est affichée sur laquelle il doit accepter l'opération. La personne qui reçoit les fonds au cours de cette transaction obtient un accès immédiat à son argent depuis son compte PayPal.

Links fonctionne avec la technologie peer-to-peer, décrite comme un “élément clé de l'expérience client de PayPal”. D'ailleurs, les cryptomonnaies seront bientôt prises en charge par le nouveau flux de paiement peer-to-peer de l'app PayPal, apprend-on. Il y a quelques semaines, était lancé PayPal World, une solution de paiement simplifiant les transferts d'argent internationaux. La plateforme évolue rapidement ces derniers temps, sans doute face aux alternatives qui ont émergé ces dernières années.

PayPal Links est disponible à partir d'aujourd'hui sur Android et iOS aux États-Unis. L'entreprise ajoute que le service sera déployé prochainement au Royaume-Uni, en Italie et sur d'autres marchés. On peut espérer que la France en fasse partie étant donné que nos voisins européens y auront droit.