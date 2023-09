Google Photos : comment profiter des nouveaux filtres dans la version Web de l’éditeur

Si vous utilisez régulièrement Google Photos, vous avez sans doute remarqué que de nouveaux filtres et effets sont apparus dans l’interface de la fameuse application de stockage et d’édition de photographie. Voici comment utiliser les nouveaux outils proposés dans Google Photos.

Google Photos a droit à un nouvel éditeur et à des outils qui n'étaient jusqu'ici réservés qu'aux versions mobile du service. Bien que la majorité de ces nouvelles fonctionnalités sont réservées aux membres de Google One, nombre de celles-ci restent accessibles aux utilisateurs de la version gratuite du programme. Passons en revue les nouveaux outils mis à notre disposition.

En prérequis, rappelons qu’il faut posséder un compte Google pour pouvoir profiter de ce service.

allez sur le site Google Photos (photos.google.com)

cliquez sur l’image que vous souhaitez éditer

cliquez ensuite sur le bouton « Ajuster » en haut à droite de l’écran

L’écran se divise alors en deux parties : la photographie à modifier à gauche, et une colonne contenant les options d’édition à droite. Au sommet de cette dernière, on distingue 5 icônes : Suggestions, Recadrer, Outils, Ajuster et Filtres.

Suggestions, une fonctionnalité héritée de la version Android de Google Photos

Si vous n’êtes pas trop sûr des améliorations à apporter à une photographie, Google Photos vous proposera un ensemble de corrections automatiques différentes selon la nature et la qualité originelle de votre image.

Dynamique, Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, les effets proposés sont nombreux et diffèrent en fonction de l’analyse effectuée par les algorithmes de Google.

essayez librement toutes les options proposées en cliquant sur les présélections pour les activer/désactiver

ou faites simplement confiance au service, et cliquez sur le bouton « Amélioration »

cliquez sur Enregistrer une fois satisfait du résultat

Notez que de nombreux effets ne sont accessibles qu’aux abonnés au service Google One, reconnaissables à la petite icône « 1″.

Recadrer propose désormais des formats prédéfinis

Google Photos propose maintenant un ensemble de formats de recadrage prédéfinis, une fonctionnalité qui plaira beaucoup aux utilisateurs devant fréquemment modifier le format de leurs photographies. 16:9, 5:4, 4:3, 3:2 ou carré, les formats les plus courants (en mode paysage comme portrait) sont accessibles en un clic.

Pour un contrôle encore plus précis de l’orientation de l’image, la barre horizontale située en bas de l’écran permet de faire pivoter l’image au degré près. Pour faire tourner cette dernière par pas de 90 degrés, cliquez sur le bouton le plus à gauche de cette réglette. Si aucune des dimensions proposées ne vous convient, vous avez toujours la possibilité de recadrer votre image librement en manipulant les bords de l’image. Une fois satisfait du résultat, cliquez sur « Déverrouiller ».

Google Photos inaugure un nouveau menu Outils

« Outils » est le troisième onglet visible dans le menu de l’écran « Modifier ». C’est l’une des nouvelles fonctionnalités offertes par Google Photos. Là encore, les améliorations proposées seront différentes en fonction du sujet à traiter et vous remarquerez probablement que certains des effets proposés sont les mêmes que dans l’onglet Suggestions. Par exemple, si la photographie est un portrait, l’outil « Éclairage portrait » vous permet d’ajouter une nouvelle source de lumière et de la placer où bon vous semble pour mettre le visage du sujet en valeur. Si la photo est un paysage, des effets tels que « Ciel » sont mis à votre disposition.

Vous pouvez contrôler l’intensité de l’effet en manipulant le slider affiché sous la photographie. Au-dessus de cette dernière, des presets d’effets sont également accessibles en un clic.

Le menu Ajuster a été réorganisé et gagne de nouveaux paramètres ajustables

Google a redéfini l’interface utilisateur du menu « Ajuster », qui présente directement tous les paramètres ajustables sous forme de glissières. HDR, Luminosité, Contraste, Point blanc, Tons clairs, Ombre, Point noir, Saturation, Chaleur, Teinte, Ton chair, Ton bleu, Pop. Pas moins de 14 réglages sont ainsi accessibles et vous permettent de corriger facilement vos photos en visualisant directement le résultat.

Contrairement aux autres menus de Google Photos, les ajustements effectués dans « Ajuster » sont cumulatifs. Empilez les effets tant que bon vous semble, si vous êtes allé trop loin, il vous suffit de réinitialiser le ou les paramètres en cliquant sur l’icône idoine, à gauche du slider. Une fois le résultat souhaité obtenu, cliquez sur Enregistrer.

Le menu Filtres est particulièrement adapté aux publications sur les réseaux sociaux

Les filtres proposés par Google Photos permettent de modifier l’image en un clic. L’Interface proposée est très intuitive, et seul le slider en dessous de la photographie permet de modifier l’intensité de l’effet, l'idée étant de proposer un outil facile et rapide pour publier rapidement sur Instagram et autres réseaux sociaux, sans avoir à utiliser plutôt un programme plus complet tel que Photoshop.