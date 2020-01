Stadia, le service de cloud gaming de Google, est prometteur. Seulement, avec un lancement chaotique, un catalogue limité et des fonctionnalités qui tardent à arriver, certains joueurs ont rapidement été déçus par l’offre proposée. Se résignant même à supprimer leur compte. Vous cherchez également à supprimer votre compte Stadia ? Suivez le guide, on vous explique comment faire !

Google Stadia est disponible en France depuis novembre 2019. Les débuts du service de cloud gaming n’ont pas été de tout repos, certains les qualifiant même de « flop monumental ». Plusieurs problèmes ont entaché les premières semaines d’activités de Stadia. Des précommandes annulées à cause d’un bug du Google Store, un catalogue de jeux limité à 22 jeux seulement le jour-J, ou encore la mauvaise surprise de devoir télécharger des données pour jouer à NBA 2K20.

Ajoutez à cela des jeux vendus au prix fort, avec pour certains une trentaine d’euros d’écart avec la version Stadia et la version console (Borderlands 3 par exemple), et il est facile de comprendre pourquoi des joueurs décident de claquer la porte de Stadia. Si vous aussi, vous pensez avoir fait le tour de Google Stadia, voici la marche à suivre pour supprimer votre compte Stadia rapidement.

Comment supprimer un compte Stadia

Pour se faire :

Connectez-vous à votre compte Google et cliquez ensuite sur Gérer votre compte Google > Données et personnalisation

Faites défiler jusqu’à tomber sur l’onglet Télécharger, supprimer ou planifier l’avenir de vos données, puis aller sur Supprimer un service ou votre compte > Supprimer un service

Renseignez à nouveau votre mot de passe

Depuis cet onglet, sélectionner Stadia

Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur Supprimer Stadia pour confirmer

Attention, comme le précise Google, cette action a logiquement pour effet de révoquer définitivement votre accès au service Stadia et à votre bibliothèque de jeux. Vos sauvegardes et vos succès seront totalement effacés ainsi que votre liste d’amis, votre historique de chat et votre nom de joueur. Même son de cloche pour les vidéos et images capturées pendant vos sessions de jeu. Seuls les extraits de gameplay publiés sur Youtube ne sont pas effacés. En bref, vous l’aurez compris, supprimer Stadia revient à tout supprimer.

Dans le cas où vous changeriez d’avis, il est possible de récupérer son compte sous les 30 jours qui suivent la suppression. Pour se faire, il faut contacter directement le service client de Stadia. Passé ce délai, votre compte sera effacé pour de bon, sans aucune possibilité de le réactiver.

Source : AndroidPit