Comment Samsung va rendre le paiement sans contact encore plus pratique avec le Galaxy S26

Le Galaxy S26 disposerait d'une amélioration au niveau du NFC pour améliorer les performances du paiement sans contact et éviter les erreurs et les refus.

Payer avec son smartphone via la technologie sans contact est devenu un réflexe du quotidien pour de nombreux utilisateurs. Si ne plus avoir besoin de sortir la carte bancaire de son portefeuille constitue un gain de temps appréciable, on peut par contre rencontrer quelques difficultés au moment de payer avec son mobile. Parfois, le problème vient du terminal de paiement (est-ce qu'il faut s'approcher de l'écran ou de la partie supérieure ?). D'autres fois, c'est notre propre appareil, ou du moins notre manière de le tenir, qui est en cause.

Selon les informations du média sud-coréen ETnews, Samsung va améliorer l'expérience sans contact du Galaxy S26. Pour ce faire, le fabricant va ajouter une antenne NFC sur la tranche supérieure du smartphone. Dans certaines situations, dans lesquelles il est difficile de coller le dos de son mobile au dispositif de paiement, payer sans contact va devenir plus aisé. Il est aussi plus naturel et intuitif d'approcher le haut de son smartphone, plutôt que son dos.

Un Galaxy S26 au niveau de l'iPhone pour le paiement sans contact ?

Payer sans contact avec son Galaxy S26 pourrait donc devenir aussi simple qu'avec un iPhone, référence dans le domaine. D'ailleurs, Samsung tente d'améliorer l'expérience NFC de ses appareils depuis un certain temps déjà, et c'est Apple qui l'en empêche. La firme à la pomme a en effet breveté plusieurs technologies liées à l'emplacement de l'antenne NFC pour les paiements mobiles, obligeant Samsung à trouver une solution contournée pour ne pas violer les brevets d'Apple.

Les Galaxy S26 ne sont pas encore entrés en production de masse. Samsung a encore le temps d'opérer des changements sur ces modèles, mais le design définitif va bientôt devoir être entériné pour une sortie en janvier 2026. La prochaine génération pourrait voir une refonte de la gamme des Galaxy S. Le Galaxy S26+ devrait être supprimé, remplacé par le Galaxy S26 Edge. Même le Galaxy S26 standard serait en danger. Un Galaxy S26 Pro est évoqué pour prendre sa place.