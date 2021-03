Comment récupérer les photos supprimées sur WhatsApp ? Un mauvais geste est vite arrivé, et avec lui la perte d'une photo que vous auriez préféré préserver. Au-delà de vous conseiller de stocker les données importantes sur un autre appareil, on vous explique les solutions pour retrouver les photos disparues.

Qui n'a jamais supprimé une photo par erreur, ou du moins regretté plus tard de l'avoir fait ? Sur les applications de messagerie, cette action peut être fatale, car il n'existe pas toujours de méthode pour récupérer les données concernées.

Ce n'est heureusement pas le cas de WhatsApp, qui propose plusieurs méthodes pour revenir en arrière. En fonction de votre appareil, vous devriez trouver une solution qui correspond à vos besoins. Voici la liste de toutes les options qui s'offrent à vous en cas suppression malencontreuse.

Récupérer la photo supprimée avec l'aide du destinataire

WhatsApp propose deux options de suppression des photos : vous pouvez supprimer celles-ci de votre téléphone ou de la conversation, pour tous les participants. Cette dernière option apparaît une heure après l'envoi du média en question.

Il est donc possible que le ou les destinataires du message aient conservé une copie de la photo supprimée. Dans de nombreux cas, il suffit de se rapprocher de la personne concernée pour qu'elle vous renvoie cette copie. On vous conseille de ne pas tarder, au risque qu'elle aussi supprime la photo.

Récupérer la photo supprimée à partir de la galerie de votre smartphone

Sur Android comme sur iPhone, WhatsApp télécharge automatiquement les photos envoyées par vos contacts dans la galerie de votre téléphone. Si vous n'avez pas modifié le paramètre correspondant, vous devriez donc pouvoir accéder à vos médias à partir de l'album correspondant.

Rendez-vous dans Galerie sur Android, dans Photos sur iPhone ou dans l'application média que vous utilisez

sur Android, dans sur iPhone ou dans l'application média que vous utilisez Trouvez l'album WhatsApp Images

Cherchez la photo supprimée de votre conversation

Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche en rentrant la date de la photo

Si vous ne parvenez pas à retrouver la photo désirée, vous pouvez jeter un œil du côté du stockage dans la cloud. Il est possible que WhatsApp l'ait sauvegardé automatiquement.

Récupérer la photo supprimée à partir de la mémoire du smartphone Android

Si aucun album WhatsApp n'apparaît dans votre galerie, il est tout de même possible que l'application ait sauvegardé les photos dans le stockage interne de votre smartphone. Malheureusement, les appareils iOS ne permettent pas de fouiller à l'intérieur de leur mémoire. Si vous possédez un appareil Android, voici la marche à suivre :

Ouvrez l'application Fichers

Dans la barre de recherche, tapez WhatsApp Images , ou rendez-vous dans WhatApp > Media > WhatsApp Images

, ou rendez-vous dans Cherchez la photo supprimée de votre conversation

Vous pouvez consulter le dossier Sent pour les photos que vous avez envoyées

Cette méthode fonctionne également pour tout autre type de média. Dans le dossier Media, vous retrouverez ainsi les fichiers vidéos, audio et gifs partagés dans vos conversations.

Récupérer la photo supprimée à partir d'une sauvegarde WhatsApp

Si aucun des destinataires ne possède de copie et que la photo ne se trouve pas dans votre galerie, il est possible de restaurer une sauvegarde WhatsApp pour la retrouver. En effet, l'application permet d'enregistrer ses données sur le cloud, sur Google Drive pour Android et sur iCloud pour iOS. Cela nécessite toutefois que vous ayez activé l'option. Pour ce faire, rendez vous dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions. Vous pourrez y consulter la date de la dernière sauvegarde, ainsi que de configurer la fréquence du processus.

Si la photo recherchée date d'après la dernière sauvegarde, voici comment vous pouvez la récupérer :

Désinstallez WhatsApp de votre smartphone

de votre smartphone Réinstallez l'application via le Play Store ou l' App Store

ou l' Confirmez votre numéro de téléphone à l'aide du code reçu par SMS

à l'aide du code reçu par SMS Restaurez la dernière sauvegarde via la fenêtre qui s'affiche

La photo recherchée apparaîtra alors dans la conversation au même endroit avant sa suppression. notez qu'en revanche, tous les messages et médias envoyés après la date de la sauvegarde seront perdus. Veillez donc à ce que tout message important soit conservé d'une manière ou d'une autre avant de restaurer la dernière version.

Récupérer la photo supprimée avec une application payante

Dans le cas ou aucune des méthodes précédentes ne s'est avérée efficace, vous pouvez vous rapprocher d'une solution payante. Via une simple recherche Google, plusieurs applications vous seront proposées pour récupérer la photo supprimée, telles que Dr. Fone ou iMyFone. Cette solution comporte néanmoins quelques défauts.

Premièrement, le prix à payer est relativement conséquent : comptez entre 20 et 50 euros pour acheter une licence. Deuxièmement, lesdites applications demandent généralement un accès système à votre smartphone, si vous êtes sur Android. Pas vraiment idéal donc si vous souhaitez conserver l'intégrité de votre appareil, ou tout simplement pour des raisons de sécurité.

Qui plus est, l'efficacité de ces logiciels est loin d'être garantie. Il est en effet bien plus difficile de récupérer des photos que des messages, bien que la plupart d'entre eux évitent de mentionner la chose. On ne peut donc que vous conseiller de bien vérifier que les autres méthodes ne s'appliquent pas à votre cas avant de penser à payer pour une application tierce.

Faire très attention avant de supprimer une photo

Malheureusement, la dure réalité est qu'il est compliqué de récupérer une photo si vous n'avez pas une copie ou une sauvegarde WhatsApp sous la main. Malgré les récentes polémiques sur la protection des données personnelles, l'application utilise un système de cryptage des conservations très avancé. Ces dernières ne sont pas non plus conservées sur un serveur quelconque, ce qui rend la tâche ardue pour n'importe quel programme de récupération.

La seule véritable solution est donc de sauvegarder régulièrement vos données sur le cloud à partir de l'option disponible dans les Paramètres. Si malgré tout vous ne souhaitez pas disposer d'une copie, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant de supprimer une photo ou un message. Plus le temps passe après la suppression, plus les chances de les restaurer sont minces.

On espère que ce guide vous a tout de même aidé. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires si nous avons oublié une méthode !