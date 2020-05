Facebook : comment changer son nom sur le réseau social

Facebook vous permet de changer de nom une fois tous les soixante jours, à condition de respecter certaines conditions. Le changement est au demeurant très simple : nous vous donnons la marche à suivre que vous souhaitiez changer votre nom sur Facebook depuis votre smartphone Android ou votre PC. Mais aussi les conditions à connaître.

Vous souhaitez changer votre nom sur Facebook ? Après avoir laissé le champ libre à ses utilisateurs dans ses premières années d’existence, le réseau social les a par la suite fortement incités à donner leur vrai nom, allant jusqu’à limiter le nombre de changements possibles. Aujourd’hui les règles fixées par Facebook sont relativement souples : vous pouvez changer de nom une fois tous les 60 jours si vous le souhaitez. Ce qui est très utile en cas de changement d’Etat civil, mais aussi par simple fantaisie, ou si vous souhaitez intentionnellement ne pas être facile à retrouver par n’importe qui.

Voici comment faire :

Pour changer votre nom sur Facebook depuis le PC :

Cliquez ici pour accéder à à la bonne rubrique des paramètres de votre compte

Entrez vos nouveaux noms de famille, prénom et éventuellement deuxième prénom

Vous pouvez également ajouter d’autres noms qui permettront de vous retrouver (par exemple nom de scène, surnom, etc…)

Cliquez sur Aperçu du changement

Validez

L’arrivée de la nouvelle interface de Facebook ne change rien à la procédure, comme vous pouvez le constater sur la capture d’écran ci-dessous. L’accès aux paramètres du compte se trouvent, comme toujours en haut à droite de l’interface.

Cliquez en haut à droite, sur la flèche bleue pour faire apparaitre le menu

Sélectionnez Paramètres et confidentialité

Choisissez enfin Paramètres pour accéder à la même page où saisir les nouvelles informations

Pour changer de nom depuis un smartphone Android ou iPhone :

Ouvrez l’application Facebook pour smartphone

Allez dans l’icône ≡ en haut à droite ou en bas à droite en fonction de votre version

Faites défiler vers le bas et touchez Paramètres et vie privée > Paramètres > Informations personnelles

Touchez votre nom puis changez-le

Touchez Aperçu du changement puis validez avec votre mot de passe pour que le changement soit effectif

Changer son nom sur Facebook : les conditions à connaître

A priori, il n’est pas possible de choisir des noms trop fantaisistes sur Facebook. Le réseau social donne ses conditions. Le nom ainsi ne doit pas inclure :

symboles, des chiffres, mise en majuscules inhabituelle, caractères en double ou ponctuation

caractères spéciaux qui n’appartiennent pas à une même langue

titres de quelque nature que ce soit (on ne peut pas, a priori, se faire appeler « maître » par exemple)

mots ou expressions au lieu d’un nom

mots offensants ou explicites de quelque nature que ce soit

Bien sûr, ces règles sont plus ou moins respectées, en particulier en ce qui concerne les deux dernières (certains jeux de mots passent allègrement la censure…). Dans ses conditions, Facebook précise également que le nom doit correspondre à celui sur votre pièce d’identité. Et interdit formellement de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Là encore, les cas dans lesquels Facebook vous demandera vraiment vos papiers d’identité sont rarissimes – ce n’est jamais le cas pour un simple changement de nom, et cela se voit, on en est sûr, dans celui que choisissent certains de vos amis.

Dans tous les cas soulignons que les demandes de pièces justificatives ne vous lient en aucun cas légalement : et que vous avez toujours l’option – même agaçante – de supprimer votre compte si vous ne souhaitez pas révéler votre identité réelle dans le cas où Facebook vous demanderait des preuves d’identité.

Combien de fois peut-on changer de nom sur Facebook : est-ce illimité ?

Vous souhaitez changer de temps en temps de nom histoire de ne pas vous fixer sur une identité sur le réseau social ? Ce n’est peut-être pas la meilleure façon de procéder : une fois que vous avez changé de nom, et même si ce dernier contient une erreur, vous ne pourrez plus demander à Facebook de changer une nouvelle fois de nom pendant 60 jours. Mis à part cette règle, a priori, il est possible de changer de nom un nombre illimité de fois.