Comment Disney+ va s’inspirer de Netflix pour vous rendre accro à ses contenus

Prenant exemple sur Netflix, Disney+ va vraisemblablement mettre en place une série de mesures visant à conserver plus longtemps ses abonnés sur la plateforme.

Disney est en train de développer de nouvelles fonctionnalités pour ses applications de streaming : Hulu, ESPN, et celle qui nous concerne le plus en Europe, Disney+. Celles-ci doivent permettre d'inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur ces plateformes, afin de limiter les désabonnements et de faire croître les revenus publicitaires générés.

Pour ce faire, le géant de l'audiovisuel américain va s'inspirer de ce que fait déjà l'un de ses principaux concurrents, Netflix. Selon les informations du Wall Street Journal, Disney veut améliorer l'engagement sur ses services de streaming vidéo au cours des six prochains mois, laissant suggérer que de premiers changements vont être opérés dans un avenir très proche.

Disney+ veut garder ses abonnés captifs

L'une des nouveautés les plus importantes serait l'introduction de chaînes thématiques linéaires. Vous ne savez pas quoi regarder ? Vous n'aurez qu'à choisir une chaîne en direct pour voir du contenu diffusé rapidement sur votre écran. Il pourrait par exemple y avoir un canal dédié aux Simpsons, un autre au Marvel Cinematic Universe (MCU), ou encore à l'écosystème Star Wars. Ces chaînes pourront aussi constituer une porte d'entrée vers les programmes de Disney+ : si vous tombez par hasard sur un épisode de Wanda Vision et que vous accrochez, vous serez peut-être tenté de visionner d'autres contenus dans lesquels apparaissent les personnages de Wanda et Vision, et ainsi de suite.

Pour mieux capter l'attention des spectateurs, Disney+ pourrait bientôt bénéficier d'un nouvel algorithme de recommandation, poussant la personnalisation encore plus loin. En proposant aux abonnés des contenus qu'ils sont plus susceptibles d'aimer et de regarder, la plateforme va chercher à vous rendre encore plus accro à ses films et séries.

Le service de SVOD pourrait aussi afficher de nouveaux visuels promotionnels en fonction de votre historique de visionnage afin de vous inciter à regarder certains programmes. Si vous n'avez pas terminé une série, la plateforme vous enverrait également des emails pour vous convaincre de la reprendre. Des contenus sponsorisés pourraient aussi être mis en avant sur Disney+, constituant ainsi une nouvelle source de revenus.

Source : The Wall Street Journal