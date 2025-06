Fini les vidéos qui tremblent, la stabilisation du Pixel 10 s’annonce exceptionnelle

Le Pixel 10 pourrait profiter d'une stabilisation vidéo de haute volée, à la hauteur des résultats octroyés par l'utilisation d'un gimbal.

Les smartphones Android n'ont encore jamais réussi à surpasser les iPhone en vidéo, domaine sur lequel Apple domine outrageusement la concurrence. Les prochains Pixel pourraient permettre de rattraper une partie de ce retard avec une stabilisation de l'image extrêmement performante pour annuler les effets de tremblement quand on filme.

L'information provient d'Android Headlines, qui se montre très enthousiaste quant à cette amélioration, qui serait disponible sur tous les modèles de la prochaine génération : les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. “Nous pouvons confirmer que Google lancera une stabilisation d'image fortement améliorée. Imaginez un Pixel 10 sur un DJI Osmo Mobile 6, mais sans ce gimbal. Voilà à quel point cette nouvelle stabilisation d'image sera performante”, assure le média.

Une stabilisation de qualité gimbal pour le Pixel 10 ?

La promesse est folle, presque trop ? On a du mal à imaginer qu'on puisse filmer dans d'aussi bonnes conditions avec un Pixel 10 seul qu'avec un gimbal, surtout que le DJI Osmo Mobile est une référence du marché. Android Headlines n'explique pas comment Google réussirait à atteindre cette prouesse technique. Avec une fonctionnalité logicielle ? Avec un stabilisateur intégré au capteur photo grand-angle ? Un mélange des deux ? Tout cela reste encore bien mystérieux.

Outre cette stabilisation qui s'annonce exceptionnelle, le Pixel 10 de base pourrait être équipé d'un téléobjectif, alors que ce modèle est traditionnellement limité à deux optiques. Autrement, on n'attend pas de grands changements au niveau des capteurs des différents modèles. Des photos fuitées du Pixel 10 Pro laissent par ailleurs supposer que Google ne va pas bouleverser le design de cette génération, après des Pixel 9 qui avaient rabattu les cartes.

On a en tout cas hâte de mettre la main sur ces appareils pour tester cette fameuse stabilisation vidéo. D'après les informations de la même source, les Pixel 10 seront présentés le 20 août prochain lors d'un événement Made by Google. Les précommandes ouvriront dans la foulée, et les smartphones sortiront officiellement le 28 août, quelques jours avant les iPhone 17.