S’abonner au Xbox Game Pass est-il intéressant ? Voici les jeux qui arrivent cet été

À l'approche de l'été, le Xbox Game Pass se montre particulièrement généreux avec ses abonnés.

L'été arrive, mais tout le monde n'apprécie ou n'a pas forcément la possibilité d'aller à la plage. Les plus geeks d'entre nous vont donc continuer à jouer et le Game Pass s'impose une nouvelle fois comme la meilleure plateforme pour découvrir une grande variété de jeux à prix réduit. Son catalogue va encore s'étoffer ces prochains jours, voici à quoi vous allez pouvoir jouer.

Parmi les grosses productions, on peut citer Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition et EA Sports FC 25. Les nostalgiques pourront se tourner vers Crash Bandicoot 4: It’s About Time, tandis que FBC: Firebreak, le FPS multi coopératif de Remedy se déroulant dans l'univers de Control sera disponible dès le jour de sa sortie. Le titre de survie SF The Alters intègre lui aussi le service day one. Il y en a pour tous les goûts, on ne risque pas de s'ennuyer jusqu'à la rentrée.

C'est frais, c'est varié, le Game Pass propose un bon buffet d'été

Voici le détail des jeux intégrant bientôt le Game Pass, avec leur date de disponibilité, l'abonnement requis pour y accéder et les supports pris en charge :

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 10 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Barbie Project Friendship (Cloud, Console et PC) – 11 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Kingdom: Two Crowns (PC) – 11 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass EA Sports FC 25 (Cloud, Console et PC) via EA Play – 12 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Alters (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 13 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass FBC: Firebreak (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 17 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Console et PC) – 17 juin

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 17 juin

Xbox annonce aussi des mises à jour et contenus additionnels pour Zenless Zone Zero, Splitgate 2 et The Finals. Sept jeux quittent le catalogue :