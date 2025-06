L’iPhone encore plus cher ? Apple devrait augmenter ses prix cette année

Pour compenser des coûts de production plus élevés, Apple devrait augmenter le prix des iPhone 17 dans quelques mois. Les smartphones Samsung pourraient connaître le même sort.

La série des iPhone 17 est très attendue cette année, entre refonte en profondeur d'iOS, nouveau design, et on l'espère, nouveautés en matière d'IA. Mais les mobiles de la prochaine génération d'Apple devraient coûter encore plus cher que les modèles précédents. Soyez prévenus, les prix risquent d'augmenter cette année.

C'est en tout cas ce qu'anticipe le cabinet d'analyse Counterpoint Research. “Les projections de croissance d'Apple et de Samsung ont été revues à la baisse, car les augmentations de coûts devraient être répercutées sur les consommateurs, ce qui nuira à la demande, malgré un certain allègement de la charge tarifaire par rapport aux scénarios les plus pessimistes précédents”, expliquent les spécialistes. Autrement dit, les coûts de production ont augmenté, ce qui va être répercuté sur les tarifs des iPhone et des smartphones Samsung, nuisant aux ventes des deux constructeurs.

Un iPhone 17 plus cher, mais pas forcément moins de ventes pour Apple

Le rapport explique que l’Amérique du Nord et la Chine ne devraient pas connaître la croissance cette année sur le marché des smartphones. La première pour l'incertitude autour des droits de douane aux États-Unis, la seconde en raison d'une réaction du marché plus faible que prévu au programme de subventions du gouvernement. L'Europe devrait quant à elle afficher une croissance molle autour des 1 %, le Moyen-Orient tirant le marché vers le haut avec une hausse prévue de 6 % des ventes.

“Tous les regards sont tournés vers Apple et Samsung en raison de leur exposition au marché américain. Bien que les droits de douane aient joué un rôle dans nos révisions de prévisions, nous prenons également en compte la baisse de la demande, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et dans certaines régions d'Asie”, explique Liz Lee, cadre de Counterpoint.

Malgré cette augmentation attendue du prix des iPhone, Apple devrait voir ses ventes progresser de 3 % cette année, comme realme, et juste derrière Xiaomi et Motorola, à 4 % chacun. Les meilleures perspectives sont pour Huawei, qui atteindrait une croissance à deux chiffres (11 %).