Collecte des données sur Facebook : c’est encore pire que ce que vous imaginez

L'ampleur de la collecte de données par Facebook est mise en évidence dans une étude menée par Acxiom. On y apprend que des milliers d'entreprises contribuent à la base de données du géant des réseaux sociaux sur chaque utilisateur. Elle expose la profonde intrusion dans la vie privée et la surveillance extensive des utilisateurs.

Facebook collecte les données de ses utilisateurs, ce n'est pas un secret. On se souvient notamment des révélations sur la collecte de données médicales sensibles par le réseau social sur des sites d'hôpitaux. Cette pratique, impliquant le partage d'informations personnelles et de santé, a déjà mis en évidence des préoccupations en matière de confidentialité et soulevé des doutes sur la conformité du réseau social avec les lois de protection des données.

De même, les récents rapports sur la surveillance exercée par Facebook Messenger illustrent l'ampleur de la collecte de données personnelles. Un graphique montre comment l'application analyse les communications et les habitudes des utilisateurs, renforçant les préoccupations quant à l'usage de ces informations, surtout pour le ciblage publicitaire.

Plus de 48 000 entreprises pourraient envoyer vos données à Facebook

L'étude d'Acxiom, une entreprise spécialisée dans la collecte, l'analyse et la vente de données sur les consommateurs, a dévoilé que Facebook reçoit, en moyenne, des données de 2 230 entreprises différentes pour chacun des 709 volontaires impliqués. Un cas particulièrement frappant a révélé que près de 48 000 entreprises différentes avaient fourni des informations sur un seul volontaire. En tout, les archives de données de la plateforme ont montré que 186 892 entreprises avaient fourni des données sur tous les participants de l'étude. Ce qui souligne l'énorme étendue de la collecte de données orchestrée par le réseau social appartenant a Meta.

Selon cette même étude, les entreprises utilisant la plateforme publicitaire de Meta (pour Facebook, Instagram, Threads, etc.) envoient les informations personnelles et les habitudes d'achat des consommateurs. Ces données sont ensuite utilisées pour cibler les publicités. L'étude a également constaté que 96 % des archives des participants contenaient des informations partagées par des courtiers en données comme LiveRamp, une filiale d'Acxiom. Des entités allant de grandes enseignes comme Home Depot, Walmart et Amazon à des entreprises plus petites sont impliquées dans cette vaste opération de partage de données.

En réponse à la surveillance étendue menée par Meta, vous pouvez consulter notre guide – Facebook : voici comment interdire à Meta de vous suivre à la trace – pour découvrir des méthodes pratiques permettant de limiter le suivi publicitaire. Cette démarche, encouragée par des groupes de défense des droits des consommateurs, offre aux utilisateurs de la plateforme des moyens efficaces pour renforcer leur confidentialité.

Source : Acxiom