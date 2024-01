Mark Zuckerberg veut que son IA surpasse les capacités du cerveau humain

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, vise à développer une intelligence artificielle générale (IAG) capable de rivaliser avec l'intelligence humaine. Avec ce projet ambitieux, il veut marquer l'évolution de l'IA, allant au-delà des applications spécifiques. Il vise à développer une technologie capable de comprendre et de s'adapter à une grande variété de situations, à l'instar de l'intelligence humaine.

Meta a récemment étendu ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle. C’est le cas notamment avec le lancement d'Imagine, un générateur d'images par IA. Un outil, entraîné avec plus d'un milliard d'images publiques de Facebook et Instagram. Il cherche à rivaliser avec des outils similaires comme DALL-E et Midjourney, et reflète l'engagement de cette entreprise à améliorer ses capacités en IA générative.

De plus, Meta a également enrichi ses plateformes de messagerie populaires, telles que WhatsApp, Instagram et Messenger, avec des fonctionnalités basées sur l'IA. Ces innovations comprennent un générateur d'autocollants activable par des prompts sur les différentes applications, permettant des interactions plus ludiques et créatives. Ces avancées démontrent une fois de plus, la stratégie du groupe à intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle dans ses services et produits. Mais ce n’est rien comparé à l'annonce récente de Mark Zuckerberg de développer une IA générale, visant à égaler, voire surpasser, les capacités cognitives humaines.

Mark Zuckerberg veut créer une intelligence artificielle au moins à la hauteur du cerveau humain

Meta, en fusionnant ses divisions FAIR (Fundamental AI Research) et IA générative, se positionne stratégiquement pour réaliser l'ambitieux projet d'une IAG (intelligence artificielle générale). Cette unification interne vise à concentrer les efforts et les ressources sur le développement d'une IA capable de comprendre, apprendre et transposer ses connaissances dans une multitude de domaines. À l'instar du cerveau humain, l'objectif est de créer une intelligence artificielle polyvalente. Elle serait capable d'appliquer ses apprentissages à divers contextes et problématiques. Ce projet nécessite des investissements massifs en infrastructures et en ressources. Pour ce faire, l’entreprise a prévu d'acquérir 350 000 cartes H100 de Nvidia, portant le total à 600 000 unités, pour renforcer la puissance de calcul nécessaire à de telles avancées.

En plus de cette fusion et de ces investissements matériels, Zuckerberg souligne l'importance d'un développement responsable de l'IAG. Il envisage une synergie entre l'intelligence artificielle et le métavers, concevant ces deux éléments comme les piliers d'un internet global et intégré. Cette vision implique non seulement un progrès technologique important, mais aussi une réflexion approfondie sur les implications éthiques et sociales d'une IA aussi avancée. Cette approche de Meta pourrait redéfinir non seulement la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine, mais aussi la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Elle ouvre la possibilité de créer des environnements virtuels plus réalistes et interactifs dans le métavers, où l'IA pourrait jouer un rôle crucial dans sa gestion.

Source : Threads