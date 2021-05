OnePlus dévoile Clipt, un outil pratique pour transférer vos fichiers d’un terminal à l’autre

OneLab, la branche expérimentale de OnePlus, a sorti un tout nouvel outil : Clipt. Il s’agit d’un logiciel qui permet de transférer des données d’un terminal à l’autre. Si de telles solutions existent déjà chez la concurrence, Clipt a la particularité de miser sur la simplicité.

OneLab, la branche expérimentale de OnePlus, a sorti un tout nouvel outil : Clipt. Il s’agit d’un logiciel qui permet de transférer très facilement des données d’un terminal à l’autre en utilisant Google Drive. Sa grande force ? Sa simplicité, selon l’équipe de développement.

Il est vrai que les outils permettant de garder nos fichiers dans le cloud sont légion (OneDrive, Google Drive, Dropbox…) mais Clipt veut simplifier la chose au maximum. Il s’agit soit d’une application Android, soit d’une extension pour Google Chrome. Une application iOS est actuellement en développement.

Clipt est une application facile et chiffrée

Comme le montre la vidéo en fin d’article, l’utilisation est enfantine. Ainsi, il est possible de copier un texte en utilisant l’outil directement dans la barre de notifications pour le retrouver instantanément sur vos autres terminaux connectés (smartphones, tablettes ou ordinateur). Même chose pour les fichiers ou les images. De quoi, selon OneLab, éviter les soucis de synchronisation qui peuvent être longs ou encore l’envois d’emails à soi-même.

De plus, chaque envoi est chiffré, ce qui signifie que vous et vous seul savez ce qui est transmis d’un terminal à l’autre. Un petit outil qui pourrait être utile à ceux qui aiment multiplier les plateformes. Il reste encore quelques petits bugs, selon The Next Web, comme une synchronisation qui se rate parfois, mais l’application se montre tout de même efficace. Bien entendu, il ne faut pas absolument avoir un terminal OnePlus pour s’en servir, puisqu’il est compatible avec tous les produits tournant sous Android ou Google Chrome.

Pour rappel, OnePlus a aussi récemment sorti deux nouveaux smartphones haut de gamme : le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Nous les avons tous les deux testés dans nos colonnes et ils se montrent très satisfaisants, malgré quelques petits défauts.

