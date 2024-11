Voici une très bonne nouvelle pour les clients Orange titulaires d'une offre Internet ! À quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'opérateur permet à ses nouveaux abonnés de bénéficier d'un forfait mobile gratuit.

À une semaine du Black Friday et en prévision des fêtes de fin d'année 2024, l'opérateur Orange a décidé d'offrir un cadeau de Noël à ses abonnés Internet. Pour toute nouvelle souscription à une offre Fibre, le numéro un des télécoms propose un forfait mobile gratuit qui comprend plus de 1 Go de data.

Comme vous pouvez le voir dans la capture ci-après, il s'agit du forfait 2h 100 Mo (bloqué ou non). Cet abonnement mobile inclut deux heures d’appels en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Il comprend également des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Pour terminer, la cliente ou le client peut profiter d'un Internet mobile 100 Mo utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre.

Un forfait mobile gratuit pour les clients box Orange, c'est un cadeau de Noël avant l'heure !

Mais ce n'est pas tout ! Orange suggère son option 1 Go supplémentaire qui est offerte sur demande. Utilisable en France métropolitaine et en zone Europe, DOM, Suisse/Andorre, le supplément de données mobiles peut être activé depuis “Les options recommandées” lors de l'étape de la souscription.

Pour information, le forfait 2h 100Mo (+ 1 Go supplémentaire) proposé gratuitement par Orange est valable pendant une durée de six mois. Au-delà de la période de gratuité, le forfait en question qui est sans engagement passera au prix mensuel de 5,99 euros sauf si celui-ci est résilié.

Si vous suivez un peu l'actualité des télécoms en France, vous avez certainement pu constater que le forfait 1er prix d'Orange rappelle celui de Free Mobile. En effet, depuis septembre 2022, le forfait Free Mobile à 2 euros (ou à 0 euro pour les clients Freebox) permet d'activer l'option Booster. Cette option offre la possibilité d'avoir des appels illimités et 1 Go de données mobiles.