L'opérateur Orange met à jour ses décodeurs TV en ajoutant une nouvelle option pensée pour vous faire économiser de l'argent très simplement. Voyons comment en profiter.

Il n'y a pas de petites économies. Quand on sait que le prix de l'électricité a augmenté de 43 % en 2 ans environ, on est généralement prêt à mettre en place tout ce qui est possible pour faire baisser la facture. Vous avez sûrement déjà adopté des gestes simples comme éteindre la lumière dès que vous sortez d'une pièce, ou baisser le chauffage d'un degré. Viennent ensuite tous nos appareils fonctionnant sur prise. TV, box, décodeur, console de jeux vidéo… Autant de possibilités d'économie supplémentaires.

Les box Internet et décodeurs TV sont très rarement éteints. Vous en avez besoin pour vous connecter ou regarder la télévision, c'est logique. En règle générale, ces boitiers possèdent un mode de mise en veille automatique, mais tout le monde ne peut pas forcément en profiter.

Par exemple, sur les décodeurs TV 4, TV UHD et TV 6 de l'opérateur Orange, il faut posséder une télé compatible avec la norme HDMI CEC, qui permet entre autres d'éteindre le décodeur en même temps que la TV avec une seule télécommande. Une mise à jour vient changer cela.

Comment activer la nouvelle option des décodeurs Orange et faire des économies

Désormais, si vous possédez l'un des 3 décodeurs TV Orange cités plus haut, la mise en veille de ce dernier se fait en même temps que l'extinction du poste, même sans compatibilité avec le HMDI CEC. Pour en profiter, rien de plus simple : rendez-vous dans les Paramètres du décodeur, rubrique HDMI CEC, et activez l'option Mise en veille par la TV.

Notez que le boitier peut également se mettre en veille quand vous changez de source HDMI, ce qui vous obligera à le rallumer via le bouton dédié de la télécommande. Dans les faits, vous économiserez quelques euros par an, mais si l'on additionne les 11 millions de box Orange en France, cela fait beaucoup à l'échelle du pays.

Source : Alloforfait