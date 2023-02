Citroën : « le monde des SUV, c’est bientôt fini », à en croire le PDG Vincent Cobée

Le PDG de Citroën, Vincent Cobée, a des idées très arrêtées sur l'avenir de la voiture électrique.

Les maîtres-mots pour l’avenir de Citroën sont durabilité, optimisme et accessibilité. Que ce soit à travers des concepts cars tels que la Oli ou par la voix de son PDG Vincent Cobée, la compagnie n’en fait pas mystère : le futur de l’automobile est électrique, et les SUV ne survivront pas à cette vague-là. Selon lui, le déclin des SUV est inéluctable, et cela pour des raisons d’aérodynamisme et d’efficacité énergétique.

Il déclare aux journalistes d’Auto Express « que pour une voiture électrique pas assez aérodynamique, les pertes en termes d’autonomie sont massives. 50 kilomètres séparent une bonne d’une mauvaise aérodynamique, et entre une berline et un SUV, on parle très vite de 60 à 80 kilomètres ». Cette attention à la silhouette du véhicule est effectivement visible dans la nouvelle Citroën C4 X, un véhicule au style hybride, entre SUV, berline et FastBack.

Pour le PDG de Citroën, les voitures électriques vont tuer les SUV

Plus que d’améliorer le design de la voiture, la solution actuelle pour offrir plus d’autonomie aux conducteurs est d’améliorer la capacité des batteries et/ou de les multiplier. Une solution qui, selon M. Cobée, n’est pas viable, car cela, in fine, alourdit les automobiles. « Dans les années 70, une auto pesait 700 kg. Aujourd’hui, elle pèse 1300 kg en moyenne. Demain, elles feront deux tonnes. Donc on utilise trois fois plus de ressources pour rendre le même service, juste pour être écolo ».

Rappelons que les conducteurs français devront, en 2023, s’acquitter d’une taxe sur la masse en ordre de marche (le malus au poids), dont le montant est de 10 € par kilo à partir de 1 800 kg. En ces temps de crise économique, il ne fait effectivement aucun doute que le poids d’une voiture électrique deviendra un facteur déterminant dans le choix d’un potentiel nouveau véhicule. Pour ses futurs véhicules électriques, Citroën misera clairement sur la durabilité, l’aérodynamisme et la légèreté comme l’illustre le concept car Oli dévoilé en septembre 2022, qui ne devrait peser qu’une tonne environ.

