Citroën lance la ë-C4 X, une toute nouvelle berline/SUV électrique

Ce 29 juin 2022, Citroën a occupé la scène médiatique en présentant la Citroën C4 X, un véhicule au style hybride, entre SUV, berline et FastBack. Sans surprise, ce nouveau modèle bénéficiera également d'une version électrique, à savoir la Citroën ë-C4 X. Motorisation, autonomie, recharge, équipements, performances, on fait le point sur le dernier né de la marque aux chevrons.

En janvier 2021, Citroën a lancé la ë-C4, une copie confirme de la nouvelle C4 en motorisation électrique, basée sur la plateforme e-CMP commune à toutes les marques du groupe PSA. Avec cette voiture, on retrouvait ce design particulier, entre berline, SUV et Fastback. Lors de notre test, nous avions d'ailleurs salué le confort à bord et les rapports tarifs/équipements. Deux bons points malheureusement contrebalancés par une consommation bien trop élevée et une autonomie encore trop juste.

Or, Citroën a décidé de grossir les rangs de la gamme C4 ce jeudi 30 juin 2022. En effet, la marque aux chevrons vient de présenter officiellement les C4 X et ë-C4 X, deux nouvelles berlines surélevées. Dans cet article, nous nous attarderons principalement sur la variante électrique du dernier né de Citroën. Motorisation, autonomie, recharge, équipements, performances, on fait le point ensemble.

Un design atypique entre SUV, berline et fastback

Comme vous pourrez le constater avec les différents visuels, on retrouve cette silhouette caractéristique à la frontière entre un fastback et un SUV coupé. La présence d'une motorisation électrique est tout d'abord matérialisée par ses inserts bleus sur les protections des bas de caisse et près des projecteurs anti-brouillard, tandis que la lettre ë est gravée sur le hayon ou sur les ailes.

Avec une longueur de 4,6 mètres, la Citroën ë-C4 X dispose d'un coffre plus généreux que la C4 classique, avec une capacité de 510 litres. Un espace de stockage supplémentaire est également accessible sous le plancher du coffre. Bien entendu, la berline est basée sur la plateforme modulaire e-CMP du groupe Stellantis (la maison-mère de Citroën.

A lire également : Citroën ë-C4 – découvrez les premières photos officielles

136 ch et 360 km d'autonomie pour la ë-C4 X

Sous le capot, on retrouve la même motorisation électrique utilisée sur les précédents VE de la marque, à savoir un moteur de 100 Kw, pour une puissance de 136 ch et 260 Nm de couple. De fait, elle affiche un 0 à 100 km/h en 9,5 secondes en mode Sport, pour une vitesse de pointe de 150 km/h. La voiture s'appuie une batterie de 50 kWh de type Li-ion haute tension de 400 V.

Cette batterie confère à la ë-C4 X une autonomie de 360 km en cycle WLTP, et grâce au système de freinage régénératif, les utilisateurs pourront récupérer un peu d'énergie lors des freinages et des phases de décélération. Pour la recharge, on pourra atteindre les 80% en 30 minutes seulement sur une borne en courant continu de 100 kW. En passant par une Wall Box de 7,4 kW (32 A), la recharge prendra 7,5 heures via une alimentation monophasée, ou bien 5 heures en triphasée avec le chargeur embarqué de 11 kW (disponible en option).

Citroën mise sur le confort avant tout

Du côté des équipements, la Citroën ë-C4 X mise avant tout sur le confort, avec les sièges Advanced Confort, une suspension à butées hydrauliques progressives (pour moins de secousses dans l'habitacle), et deux écrans de contrôle dont un dédié à l'infodivertissement de 10″ équipé du système MyCitroën Drive Plus. On retrouve également plusieurs aides à la conduite, comme l'alerte de risque de collision, la surveillance de l'angle mort, l'alerte d'attention conducteur, un affichage tête haute, ou encore le Park Assist sans oublier une conduite autonome de niveau 2.

Pour l'heure, Citroën n'a pas dévoilé les prix ou la date de sortie de la ë-C4 X, hormis que son lancement est prévu pour la fin d'année 2022. On peut toutefois tabler sur un prix légèrement supérieur à celui de la ë-C4, disponible à partir de 35 300 € sans bonus écologique.