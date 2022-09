Citroën dévoile l’Oli, une voiture électrique écologique et abordable qui annonce le futur de la marque

Citroën présente Oli, un concept car qui démontre nombre d'idées que l'on retrouvera dans les voitures de la marque à l'avenir. Les maîtres-mots ici sont durabilité, optimisme et accessibilité.

Citroën semble fourmiller d’idées. En plus d’avoir changé de logo, la marque aux chevrons a partagé hier un concept de voiture électrique prénommé Oli. Cette dernière a tout d’abord l’ambition d’être un laboratoire sur roues. Même si le concept ne devait jamais sortir des chaînes de production, un grand nombre des idées et innovations qu’il propose se retrouveront dans les futurs véhicules électriques familiaux de Stellantis.

Ce qui attire tout d’abord le regard, c’est évidemment le design de Oli. La voiture est toute en angles et son pare-brise à la verticale détonne dans le paysage automobile actuel. Certains lui trouveront des airs de petit Hummer, mais son esthétique est avant tout inspirée du design industriel, qui allie fonctionnalité, efficacité et durabilité. Nombre de pièces sont constituées de matériaux recyclés et recyclables. Le capot, le toit et le plancher de coffre, par exemple, sont constitués de carton alvéolaire, un gage de légèreté et de réparabilité. La marque annonce que sur plusieurs cycles de vie, il sera plus intéressant d’un point de vue environnemental et économique de remettre Oli à neuf plutôt que de le remplacer. Ni totalement spartiate ni luxueux, l’habitacle est tout de même équipé des fonctionnalités modernes auxquelles les automobilistes s’attendent aujourd’hui. Le tableau de bord, par exemple, projette des informations sur toute la largeur.

Oli est facile à réparer car il utilise principalement des matériaux recyclés et recyclables

Dans les propres termes de la compagnie, Oli prend le contrepied d’une industrie automobile qui propose des véhicules toujours plus lourds, plus complexes et coûteux. Ni un coupé, ni tout à fait une berline, ce concept car veut s’adapter à tous les usages, qu’ils soient familiaux ou utilitaires. Preuve en est, la modularité des panneaux de Oli qui permettent, en quelques manipulations, de transformer la voiture en petit pickup. De la 2CV des années 40 à l’AMI sortie en 2020, Citroën est devenu une référence en matière de voitures populaires et accessibles. Le concept du jour veut rester dans cette lignée de véhicules astucieux, polyvalents et abordables.

À l'instar de ses vénérables ancêtres, Oli n’est pas un monstre de puissance : avec un poids annoncé de 1000 kg, elle atteint une vitesse maximale de 110 km/h pour une autonomie qui passe le cap des 400 km. Sa batterie bidirectionnelle offrira une recharge de 20 à 80% en 23 minutes et lorsque vous ne la conduisez pas, elle peut, tout comme la Nissan Leaf, être branchée sur le réseau électrique pour alimenter votre foyer, par exemple.

Source : Citroën