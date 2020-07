Citroën Ami : la voiture électrique sans permis arrive chez les concessionnaires

La Citroën Ami, la petite citadine électrique sans permis à seulement 6900 euros, s’apprête enfin à débarquer chez les concessionnaires de la marque française. D’ici la fin de l’été, le quadricycle sera proposé dans près de 100 concessions éparpillées dans toute la France. Selon le constructeur, la voiture est déjà un succès avec plus de 500 commandes depuis l’ouverture des précommandes en mai dernier.

En février dernier, Citroën levait le voile sur « l’Ami », une petite citadine électrique sans permis disponible à partir de 14 ans en France. La Citroën Ami est disponible dans les magasins Fnac et de Darty depuis le mois de juin au prix de 6900 euros. Le constructeur automobile propose aussi la voiture pour un abonnement de 19,99 € par mois, après un premier versement de 3541 € hors bonus. Il est aussi possible de louer l’Ami via Free2Move à Paris en auto partage.

Sur le même sujet : Citroën AMI, l’indépendance pour tous à partir de 6900 euros

Citroën Ami : plus de 500 Français ont commandé la voiture électrique depuis mai

Jusqu’ici, la voiture électrique était uniquement disponible dans 39 magasins Fnac et Darty. La situation s’apprête à changer. Citroën vient d’annoncer l’arrivée de la citadine chez les concessionnaires. D’ici la fin de l’été, la Citroën Ami sera disponible dans près de 100 concessions de la marque en France. La liste complète des concessionnaires n’a pas encore été dévoilé.

« Il sera mis en valeur dans les showrooms dans un espace pop-up dédié au design spécialement conçu pour Ami » explique Citroën à nos confrères du magazine AutoPlus. Un espace dédié similaire avait été aménagé dans les boutiques de Fnac et Darty dans le courant du mois de juin.

D’après Citroën, plus de 500 Français ont déjà commandé la citadine depuis le mois de mai 2020 et l’ouverte des précommandes. Pour le constructeur automobile, il s’agit visiblement d’un succès. Pour rappel, les premières livraisons auront lieu d’ici la fin du mois de juillet. Les acheteurs pourront récupérer leur engin chez leur concessionnaire ou demander une livraison à domicile. Avez-vous déjà commandé votre Citroën Ami ? Que pensez-vous de cet OVNI sur le marché automobile ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : AutoPlus