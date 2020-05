Citroën Ami : configurez en ligne votre future voiture électrique à moins de 7000 euros

La Citroën Ami peut désormais être commandée et configurée en ligne. Cette petite voiture électrique sera vendue à 6900 euros pour sa version la moins chère.

La Citroën Ami peut être configurée et achetée directement en ligne depuis le 11 mai via un site dédié. Il permet de choisir le modèle de son futur véhicule ainsi que les modalités de paiement sans avoir besoin de se rendre en concession.

Sur ce site, il est donc possible de déterminer la couleur de sa voiture électrique, mais également ses équipements. À l’utilisateur de voir s’il souhaite des renforts de pare-chocs, des stickers ou un aileron. À cela s’ajoutent des services comme le My Ami Care, qui offre une assistance complète pour une durée donnée.

Une Ami qui vous veut du bien

Le site de Citroën permet également une modélisation en 3D afin de se bien se rendre compte du produit commandé. Notons qu’il est prévu prochainement de proposer des essais sur route. Il sera aussi possible de précommander le produit sur les sites de la Fnac et de Darty dès le mois de juin.

La Citroën Ami est une voiture sans permis de deux places. 100% électrique, elle est conçue pour un déplacement en ville uniquement, avec une vitesse maximale de 45 kilomètres à l’heure et une autonomie de 70 kilomètres. L’un des gros points forts de l’Ami, c’est son prix. Le véhicule est en effet vendu à partir de 6900 euros, soit moins que la Twizy de Renault sur le même segment (7500 euros). Il n’est pas obligatoire de payer comptant, puisque Citroën propose également un paiement mensuel à 19,99 euros par mois après un premier loyer de 3540 euros.

Le modèle le plus cher du véhicule, la My Ami Vibe, est quant à lui vendu à 8260 euros. Un paiement mensuel de 26,69 euros par mois est aussi possible après un premier loyer de 4468 euros.

Nous devrions voir les premières Citroën Ami arriver dans les villes françaises dans le courant de l’été.

Configurez votre Citroën Ami sur le site officiel