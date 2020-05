Citroën AMI, l’indépendance pour tous à partir de 6900 euros

DĂ©sormais disponible Ă la vente, la CitroĂ«n Ami est une voiture Ă©lectrique des plus originale. On vous explique pourquoi vous allez craquer pour ce drĂ´le d’engin qui ambitionne de rĂ©volutionner la mobilitĂ© urbaine.

CitroĂ«n avait fait sensation pendant l’Ă©dition 2019 du Salon de Genève 2019. Alors que pratiquement tous ses concurrents annonçaient des SUV hybrides, le constructeur français avait choisi de dĂ©voiler l’Ami One Concept. Un drĂ´le d’engin qui annonçait dĂ©jĂ l’Ami qui est aujourd’hui commercialisĂ©e. Tout aussi originale que le concept qui l’a inspirĂ©e, cette voiture Ă©lectrique innove sur de nombreux points Ă commencer par son prix.

Jugez plutĂ´t : un chèque de 6 900 euros vous permettra de repartir avec la petite dernière de CitroĂ«n. Du jamais vu sur le marchĂ© de la voiture Ă©lectrique mĂŞme si l’Ami se destine Ă un usage bien prĂ©cis qui explique ce tarif extrĂŞmement agressif. En effet, elle ne peut accueillir que deux personnes Ă son bord et son petit moteur de 8 ch procure une vitesse maximale de 45 km/h. Suffisant en agglomĂ©ration et pour rouler sans permis de conduire, mais pas s’aventurer sur les voies rapides telles que le pĂ©riphĂ©rique parisien par exemple.

Citroën a voulu que l’AMI soit parfaitement adaptée au milieu urbain et pour cela elle affiche des dimensions on ne peut plus compactes : 2,41 mètres de long, 1,39 m large et 1,52 m de haut. De quoi se faufiler dans le trafic et se garer dans les places les plus réduites.

Sa batterie de 5,5 kWh offre jusqu’Ă 75 km d’autonomie suivant le cycle WLTP. Des chiffres qui conviennent largement Ă l’usage en ville. De plus, qui dit petite batterie dit temps de recharge moindre. 3 heures suffisent pour retrouver 100 % de la capacitĂ© sur une simple prise secteur de 220 Volts. Il ne sera donc pas nĂ©cessaire de disposer d’une Wallbox pour assurer la recharge. MĂŞme si, bien sĂ»r, la batterie pourra ĂŞtre rechargĂ©e Ă l’aide d’un câble en option sur une borne publique si besoin.

Pour que l’accessibilité soit parfaite, les larges portes utilisent un sens d’ouverture inversé (antagoniste côté conducteur et classique côté passager). Une astuce qui permet d’offrir un accès confortable à l’habitacle. Car malgré ses proportions réduites extérieurement Citroën a optimisé au maximum l’aménagement intérieur.

Les sièges sont ainsi légèrement décalés (le siège passager est un peu en retrait) ce qui permet de profiter de plus d’espace intérieur. Il sera ainsi possible de placer des sacs derrière les sièges sans que cela nuise au confort des passagers.

Accessible dès 14 ans

Une autre de ses forces, c’est d’être sans permis et donc accessible dès l’âge de 14 ans. Une solution rassurante pour de nombreux parents qui préfèreront voir leur ado dans un habitacle offrant plus de sécurité qu’un deux roues, mais aussi plus de confort lorsque la météo devient moins clémente. Ainsi, l’Ami pourrait sans problème être partagée par plusieurs membres de la famille pour des déplacements courts.

Ses lignes ne cherchent pas Ă rivaliser avec celles d’une voiture de sport, mais proposent un design sympa et moderne. Ă€ bord, c’est le smartphone qui devient le principal Ă©cran. Une zone lui est rĂ©servĂ©e et une fois connectĂ©, chacun pourra retrouver sa musique et ses applications de navigation.

Acheter sa Citroën Ami comme on achète une télé

Dernier Ă©lĂ©ment, et non des moindres, qui tĂ©moigne de l’originalitĂ© de la CitroĂ«n Ami, son rĂ©seau de distribution jamais vu. Vous avez l’habitude de vous rendre dans les magasins Fnac ou Darty pour acheter un tĂ©lĂ©viseur, un ordinateur ou des CD ? Vous pourrez maintenant repartir avec une voiture Ă©lectrique. En effet, CitroĂ«n commercialisera l’Ami dans les magasins des deux cĂ©lèbres enseignes. Il sera mĂŞme possible de se la faire livrer Ă domicile, ou de la rĂ©cupĂ©rer dans un point de collecte. Notez toutefois que, les premières livraisons clients n’auront lieu qu’Ă partir de la fin du mois de juillet.

Afin que chacun puisse optimiser le design en fonction de ses goûts Citroën a prévu 7 déclinaisons : basique, Orange, Blue, Grey et Khaki ainsi que deux packs « Pop » et « Vibe ». Fnac-Darty donne accès à un configurateur très bien conçu qui permet de finaliser sa future voiture en quelques clics.

