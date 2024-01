DHL livre sur la Lune, vous ne devinerez jamais le contenu des colis

La première fusée commerciale embarquant des colis à destination de la Lune a décollé avec succès. Le transporteur DHL y a placé ses “MoonPod”, des paquets au contenu souvent très étonnant.



À exactement 2h18 ce matin du 8 janvier 2024, soit 8h18 chez nous, le module d’atterrissage lunaire Peregrine Mission One de l'entreprise Astrobotic a décollé avec succès de Cap Canaveral en Floride. Embarqué à bord d'une fusée Vulkan de l'ULA (United Launch Alliance), il pourrait devenir le premier atterrisseur commercial au monde s'il arrive sur le sol lunaire sans encombre à la date prévue du 23 février. Mais ce n'est pas le vaisseau qui nous intéresse ici, plutôt ce qu'il contient.

Le transporteur de lettres et colis DHL s'est en effet associé à l'événement pour envoyer une “MoonBox” sur la Lune. À l'intérieur, des “MoonPod” qui ne sont autres que des colis envoyés par des particuliers. “Ce partenariat a permis aux individus de conserver éternellement leurs souvenirs sur la lune grâce à la DHL MoonBox, une capsule spéciale développée par DHL. Avec ce partenariat, nous voulons rendre la lune accessible à tous”, explique un porte-parole de l'entreprise allemande. Mais que contiennent ces paquets ? Certains expéditeurs ont bien voulu le dire.

Richard Gariott, fils de l'astronaute de la NASA Owen Garriot et lui-même ex-passager de l'ISS, la station spatiale internationale, a voulu rendre hommage à son père. “Lorsque j'ai entendu parler de cette opportunité pour la première fois, j'ai immédiatement su que je voulais envoyer une lettre sous forme de capsule temporelle, à la fois en hommage à mon père récemment décédé, mais aussi en guise de dédicace à mes enfants”. Un utilisateur du réseau social Reddit, Adam Brodin, a lui aussi envoyé des écrits, mais pas les siens. L'internaute a demandé aux membres de la plateforme d'écrire leurs messages et a sélectionné les meilleurs.

Plus insolite, l'un des MoonPod contient une Dogecoin physique, cette cryptomonnaie dont Elon Musk avait fait grimper la valeur début 2023. Dans un autre, un morceau de l'Everest, la plus haute montagne du monde. Au total, plus de 150 colis sont en train de voler vers la Lune. Si le cœur vous en dit, les inscriptions à la deuxième vague d'envois sont déjà ouvertes sur le site d'Astrobotic. Il vous en coûtera entre 460 et 25 800 $, en fonction de la taille de l'objet, auxquels s'ajoutent bien sûr les frais de port.

Source : collectSPACE