Chrome, YouTube, Maps : Google supprime automatiquement vos données après 18 mois

Google supprime désormais automatiquement vos données de Chrome et de Maps au bout de 18 mois. Pour YouTube, le délai est deux fois plus long : 36 mois. La firme vient d’annoncer des changements dans sa politique de conservation des données personnelles. Les données de navigation dans chrome et YouTube, de recherche dans Google et l’historique de localisation dans Maps seront effacés par défaut au bout d’un an et demi à 3 ans.

Souvent critiqué au même titre que Facebook pour ses pratiques en matière vie privée, Google a décidé de concéder quelques gestes de bonne volonté. Depuis plus d’un an, il est possible d’activer la suppression automatique de certaines données personnelles des serveurs de Google au bout de 3 ou 18 mois. La firme vient d’annoncer que toutes les données seront désormais supprimées par défaut après 18 mois.

Les informations concernées sont : les recherches Google sur le web ou dans l’application Google Search, les données de navigation dans Chrome, l’historique YouTube, les commandes vocales via l’Assistant Google ou les appareils comme Google Home et le Nest Hub, etc. Sans oublier l’historique de localisation via Google Maps.

« La première fois que vous activez l’historique de la localisation, qui est désactivé par défaut, l’option de suppression automatique sera définie sur 18 mois par défaut » explique la firme dans une note publiée sur son blog. Pour les nouveaux comptes, la suppression automatique des autres données sera aussi configurée sur 18 mois par défaut.

YouTube bénéficie d’un délai plus long

Gogle affirme être guidé par le principe selon lequel les produits ne doivent conserver les informations que le temps qu’elles sont susceptibles de vous être utiles. Pour YouTube, le délai de conservation est par exemple deux fois plus long. Les données de recherche et l’historique de visionnage seront conservés jusqu’à 36 moins avant d’être surpprimées.

« Cela améliore les pratiques actuelles de l’industrie et garantit que YouTube peut continuer à faire des recommandations de divertissement pertinentes en fonction de ce que vous avez regardé ou écouté dans le passé », explique la firme. Enfin, si vous avez déjà activé manuellement la suppression automatique, Google ne changera pas votre configuration.

Il est toujours possible de désactiver l’option ou de mettre le délai de suppression automatique sur 3 mois si vous le souhaitez. Auparavant, l’entreprise conservait par défaut indéfiniment les données personnelles sur ses serveurs et ne les supprimait que lorsque l’utilisateur en manifestait la volonté.