Comment supprimer l’historique YouTube de votre PC ou smartphone ?

YouTube conserve l’historique des vidéos que vous recherchez ou regardez, à la fois pour vous permettre de les retrouver facilement, et pour vous fournir des recommandations personnalisées. Il est possible de supprimer tout ou partie de cet historique dès que vous le souhaitez, voire de le désactiver complètement. Dans ce tutoriel rapide, nous vous expliquons comment faire en quelques étapes simples !

L’historique de vidéos YouTube a une place proéminente sur le site et application pour smartphone. Vous retrouvez cet historique dans la section Continuer la lecture sur la page d’accueil du site et dans la section vidéos récentes de l’application. En outre, cet historique informe l’algorithme de recommandation des vidéos. Or, il peut y avoir des cas où vous souhaitez supprimer une, plusieurs, ou toutes les vidéos de cette liste. Par exemple, parce que cette vidéo ne vous plaît pas. Mais pas seulement : avec le temps, la navigation via les recommandations YouTube peut vous donner l’impression de tourner en rond sur une même thématique. Repartir de zéro devrait ainsi vous permettre de découvrir d’autres thématiques qui ne vous auraient pas été recommandées auparavant.

Sur smartphone

Ouvrez l’application YouTube

Allez dans Bibliothèque > Historique

Allez dans le menu ⋮ en haut à droite

en haut à droite Allez dans Paramètres de l’historique

Touchez Effacer l’historique de recherches

Pour supprimer également l’historique des vidéos regardées, touchez Effacer l’historique des vidéos regardées

Sur le web

Allez sur Youtube.fr

Cliquez sur le menu ≡ en haut à gauche

en haut à gauche Sélectionnez Historique de recherche à droite

à droite Sélectionnez Effacer tout l’historique de recherche

Pour supprimer également l’historique des vidéos regardées, répétez l’opération en sélectionnant Historique des vidéos regardées

Si vous ne souhaitez supprimer que certaines vidéos de l’historique, c’est également très simple !

Sur smartphone

Ouvrez l’application YouTube

Allez dans Bibliothèque > Historique

Allez dans le menu ⋮ à droite de la vidéo que vous souhaitez supprimer

à droite de la vidéo que vous souhaitez supprimer Sélectionnez Supprimer de l’historique

Pour supprimer des vidéos de l’historique des vidéos regardées, répétez l’opération en sélectionnant Historique des vidéos regardées

Sur le web

Allez sur Youtube.fr

Cliquez sur le menu ≡ en haut à gauche

en haut à gauche Sélectionnez Historique de recherche à droite

à droite Cliquez sur le X à droite de chaque vidéo pour la supprimer

à droite de chaque vidéo pour la supprimer Pour supprimer des vidéos de l’historique des vidéos regardées, répétez l’opération en sélectionnant Historique des vidéos regardées

Vous souhaitez que votre historique ne soit pas enregistré par YouTube ? Pas de problème – la seule chose à savoir c’est que la plate-forme de streaming aura alors un peu plus de difficulté à vous recommander des vidéos pertinentes.

Sur smartphone

Ouvrez l’application YouTube

Allez dans Bibliothèque > Historique

Allez dans le menu ⋮ en haut à droite

en haut à droite Allez dans Paramètres de l’historique

Activez Désactiver l’historique de recherches

Activez Désactiver l’historique de vidéos regardées

Sur le web

Allez sur Youtube.fr

Cliquez sur le menu ≡ en haut à gauche

en haut à gauche Sélectionnez Historique de recherche à droite

à droite Cliquez sur DESACTIVER L’HISTORIQUE DE RECHERCHE

Allez dans Historique de vidéos regardées et cliquez sur Désactiver l’historique de vidéos regardées

Vous êtes parvenus à vos fins grâce à ce tutoriel ? Des suggestions pour l’améliorer ? Partagez votre retour dans les commentaires.

