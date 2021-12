Chrome OS 96 : numérisation de documents, QR Code, partage à proximité, focus sur les nouveautés

La nouvelle mouture du système d'exploitation Chrome OS est en cours de déploiement sur les Chromebook. Google a notamment mis l'accent sur l'application caméra en ajoutant plusieurs fonctionnalités intéressantes pour la bureautique. En outre, le partage à proximité s'étend désormais à l'ensemble des applications Android.

En début d'année, la connexion par empreinte digitale a fait irruption sur les Chromebook. Une fonctionnalité phare de Chrome OS 88. Pour mémoire, le système d'exploitation cher aux Chromebook est régulièrement mis à jour. Et c'est désormais au tour de Chrome OS 96 de se déployer sur les appareils. Une nouvelle mouture qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui intègre tout de même des innovations notables. En particulier du côté de l'application Chrome OS Camera.

En effet, vous pouvez désormais utiliser l'appareil photo (avant ou arrière) de votre Chromebook pour numériser un document papier. Il est d'ailleurs possible de le convertir facilement en fichier PDF ou en image JPEG. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'application puis de sélectionner le mode Numérisation. Placez ensuite votre document en face de l'objectif et l'application se chargera de détecter automatiquement ses bordures.

Chrome OS 96 : un lecteur de QR Code est désormais de la partie

Par ailleurs, les appels vidéo bénéficient désormais de nouvelles options. Grâce à la fonction Pan-Tilt-Zoom, il est à présent possible d'ajuster l'angle de vue lors des appels vidéo si vous utilisez une webcam externe sur votre Chromebook. Concrètement, vous pouvez recadrer et incliner la vue de votre caméra à votre guise. Pratique pour montrer une scène de vie se déroulant en arrière-plan ou tout simplement pour zoomer sur vous-même. À noter que vos préférences d'angle de vue seront sauvegardées pour les prochains appels.

En outre, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition : un mode vidéo pour envoyer un message vidéo rapide à un proche, un retardateur pour les photos ou encore un lecteur de QR Code. Autre grosse nouveauté, l’étoffement du partage à proximité qui permet pour rappel de partager un fichier avec un téléphone ou une tablette situés dans les alentours. Jusqu'alors, il était seulement disponible sur l'application Fichiers, les applications système et sur certaines progressive web apps. Désormais, le partage à proximité est supporté sur toutes les applications Android via leur interface de partage. De quoi offrir une meilleur prise en charge deux écosystèmes que sont Android et Chrome OS.

Enfin, d'autres changements mineurs sont également au menu de cette nouvelle mouture. Vous pouvez désormais désactiver/activer les notifications des applications directement dans les paramètres. À présent plus grande, l'application Wallpaper est en outre disponible sur le launcher et plus seulement via un clic droit.