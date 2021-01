Chrome OS 88 : la connexion par empreinte digitale arrive sur les Chromebook

Google a annoncé le déploiement de Chrome OS 88 et avec lui l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on retrouve surtout la possibilité de se connecter sur différents sites web en utilisant le scanner d'empreintes ainsi que le code PIN. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur écran verrouillé avec les informations et photos souhaitées.

Google vient d'annoncer l'arrivée de la nouvelle build de Chrome OS. Cette 88e version confirme la volonté de la firme de Mountain View de faciliter la vie de ses utilisateurs sur le web, son terrain d'expertise. Après la recherche par onglets sur Chrome OS 87, cette dernière mise à jour introduit la connexion sur les sites internet grâce au scanner d'empreintes ou au code PIN.

Intitulée Web Authentication (WebAuthn), cette nouvelle fonctionnalité permet de se passer de mot de passe sur ses sites favoris. “Les sites compatibles avec WebAuthn vous laisseront utiliser le code PIN de votre Chromebook ou vos empreintes digitales (si votre Chromebook est équipé d'un scanner), au lieu du mot de passe que vous utilisez normalement”, explique ainsi Google dans son billet de blog.

Chrome OS 88 améliore également l'affichage de l'écran verrouillé

Cette fonctionnalité promet donc d'être populaire auprès de tous les étourdis qui oublient leur mot de passe, mais également de ceux qui préfèrent passer par une méthode plus personnelle pour assurer plus de sécurité à leurs données personnelles. Il sera en effet plus compliqué, en théorie, de récupérer une empreinte digitale qu'une suite de caractères.

Google a également ajouté de nouvelles options dans les paramètres de son système d'exploitation. En se rendant dans Paramètres > Personnalisation > Économiseur d'écran, il est désormais possible de sélectionner un album dans Google Photos pour que celui-ci s'affiche en mode économie d'énergie.

Enfin, l'écran verrouillé peut lui aussi être customisé, en choisissant les informations que l'on souhaite voir apparaître, telles que la météo, l'heure ou encore le niveau de batterie. Google a également introduit un widget dédié à la musique qui permet de gérer la lecture des médias sans avoir à déverrouiller son ordinateur.

Source : Google