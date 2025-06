Chrome sur Android va bientôt se doter d’un geste malin pour mieux gérer les onglets

Chrome sur Android s’apprête à accueillir une nouveauté discrète mais redoutablement utile. Une simple manipulation va bientôt changer la façon dont on gère ses onglets. Et ce n’est qu’un début.

Google continue d’améliorer Chrome à un rythme soutenu. Récemment, le navigateur a reçu une mise à jour pour faciliter la lecture des fichiers PDF, avec de nouvelles options accessibles aux utilisateurs malvoyants. Il a également renforcé son mode Incognito, qui deviendra bientôt plus privé grâce à une technologie de masquage d’adresse IP prévue pour cet été. Ces fonctions s’inscrivent dans une volonté plus large de rendre le fonctionnement de cette appli, devenue incontournable, à la fois plus pratique, plus sécurisée et plus inclusive.

La nouveauté du jour concerne cette fois la gestion des onglets de ce navigateur pour Android. Jusqu’ici, il était possible de les fermer ou de les regrouper, mais difficile de simplement les archiver temporairement. Désormais, une fonction permet de glisser un onglet actif vers une section spéciale appelée “onglets inactifs”. Elle a été repérée dans la version Canary de celui-ci, une version de test utilisée pour évaluer les nouveautés avant qu’elles n’arrivent chez tous les utilisateurs. Son lancement officiel est prévu avec la version 139, le 30 juillet 2025.

Chrome 139 ajoutera un glisser-déposer pour archiver les onglets inactifs

Le principe est simple et visuel : il suffit de maintenir un onglet, puis de le glisser vers une zone prévue dans l’interface pour l’archiver. Le nombre d’onglets inactifs s’affiche alors clairement, permettant de garder un œil sur ce qui a été mis de côté. Contrairement à une fermeture classique, ces derniers restent accessibles à tout moment. C’est une solution intermédiaire pour les utilisateurs qui ne veulent pas perdre le fil, mais souhaitent alléger leur interface.

Pour le moment, cette option n’est disponible que dans la version Canary de Chrome. Cette version expérimentale n’est pas toujours stable, mais elle permet aux plus curieux de tester les prochaines fonctionnalités en avant-première. Si les essais sont concluants, ce glisser-déposer sera intégré dans la version stable d’ici la fin de l’été. Ce changement vient s’ajouter à d’autres améliorations récentes visant à rendre le navigateur plus fluide et plus fonctionnel sur Android, en s’adaptant mieux aux usages mobiles comme le multitâche ou la lecture différée.