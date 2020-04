Chrome pour Android sera bientôt compatible avec le multi-fenêtrage

Chrome pour Android s’adapte au multi-fenêtrage pour les appareils à écran flexible et à double écran. L’option permettra de lancer deux instances différentes de chrome afin de faciliter le multi-tâche. À défaut d’offrir la même flexibilité qu’un usage sur PC, l’expérience s’en rapproche un peu plus.



Sur un ordinateur, il est possible de passer plus facilement d’un onglet à un autre sur Chrome, voire d’ouvrir deux fenêtres différentes côte à côte pour les besoins du multitâche. La version mobile est beaucoup moins flexible, mais l’arrivée des smartphones pliables et à double écran facilite l’ouverture de deux instances à la fois.

Google souhaite s’adapter à cette évolution en proposant le multi-fenêtrage dans Chrome pour Android. Cette nouveauté favorisera le multi-tâche qui est l’un des avantages qu’offrent les smartphones à écran flexible. Actuellement, ces derniers proposent une vue étendue d’un seul onglet Chrome, mais il sera bientôt possible d’ouvrir un onglet différent sur les deux parties de l’écran. C’est ce qu’indique le dernier changement aperçu dans l’historique des modifications sur Chromium Guerrit.

D’après la description de cette nouveauté, vous pourrez utiliser un deuxième affichage pour ouvrir un deuxième onglet séparé, en utilisant éventuellement l’option « Déplacer vers une autre fenêtre » de Chrome, repérée pour la première fois à l’époque d’Android Nougat. En effet, cette fonctionnalité avait commencé à être développée après la sortie du ZTE Axon M, l’ancêtre des smartphones à double écran.

L’équipe Google y revient deux ans après. Comme la plupart des nouvelles fonctionnalités de chromium, tout commence avec un nouveau flag intitulé #android-multiple-display. Ce dernier est pour le moment inactif. Difficile de dire quand cette fonction sera opérationnelle, d’autant plus que l’équipe de développement de Google tourne au ralenti avec la pandémie du covid-19.

Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité sera très pratique pour les utilisateurs de Chrome sur des appareils comme le Galaxy Fold, le Huawei Mate X ou encore le Surface Duo de Microsoft. Il est par ailleurs tout à fait possible que le navigateur Edge récupère la même fonctionnalité sur Android, étant lui aussi basé sur le noyau chromium.

Source : 9to5Google