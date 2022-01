Chrome 97 : Google met encore l’accent sur la protection des données personnelles

Google vient de déployer la version 97 de Chrome, son navigateur phare. Une fois n'est pas coutume, les efforts de Google se sont concentrés sur le renforcement de la protection des données personnelles, notamment grâce à l'ajout d'un outil plutôt pratique. L'interface des applications Web a aussi été remaniée pour ressembler davantage à des applis natives.

Google a annoncé le déploiement ce mardi 4 janvier 2022 de la version 97 de Chrome. Avec Chrome 96, Google a axé ses travaux sur l'application caméra en y ajoutant plusieurs fonctionnalités pensées pour la bureautique. En effet, les utilisateurs peuvent désormais exploiter l'appareil photo de leur Chromebook pour numériser un document et le convertir ensuite en PDF ou JPEG par exemple. Un lecteur de QR Code a également été rajouté, tandis qu'il est maintenant possible de désactiver les notifications des applis directement dans les paramètres du navigateur.

Pour cette version 97, Google a décidé de concentrer ses efforts sur le renforcement de la protection des données personnelles des utilisateurs. En effet, les paramètres de confidentialité et de sécurité accueillent un nouvel outil. Désormais, il est possible de supprimer toutes les données personnelles enregistrées par un site web que vous avez visité. Pour ce faire, il faudra se rendre les Paramètres < Sécurité et confidentialité < Paramètres du site < Autorisations d'affichage et données stockées sur les sites.

Chrome offre plus d'options pour gérer les cookies et autorisations

Ici, vous pourrez consulter la liste complète des sites web qui ont récupéré des données à votre sujet. Vous pouvez appliquer certains filtres (par nombre de visites, quantité de données collectées, par ordre alphabétique) ou bien rechercher un site en particulier. Pour chacun d'entre eux, vous pouvez révoquer les autorisations données et effacer les données récoltées via les cookies. Jusqu'alors, il était uniquement possible de supprimer des cookies individuels.

Poursuivons ce tour d'horizon des ajouts de Chrome 97 avec une interface repensée pour les web apps, qui ressemblent désormais un peu plus à des applications natives. En effet, les développeurs peuvent utiliser la barre d'applications supérieure pour y intégrer des zones de frappe, des boutons de navigation et des fonds colorés. On continue avec l'ajout d'un nouveau flag chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom , qui permet de sauvegarder votre niveau de zoom préféré sur mobile.

Enfin, concluons avec l'arrivée d'une fonctionnalité testée depuis Chrome 94 : le CSS est maintenant capable de déterminer si un écran est compatible HDR et d'adapter l'affichage en fonction. Pour télécharger Chrome 97, rien de plus simple. Dans le navigateur, rendez-vous sur le menu d'options > Aide > À Propos de Google Chrome. Le téléchargement devrait se lancer dans la foulée.