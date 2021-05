Chrome 92 va accélérer le chargement des pages web sur Windows, Linux et macOS

Chrome 92 va permettre de charger encore plus rapidement les pages web sur Windows, Linux et macOS. Cette amélioration, déjà disponible sur la version Android du navigateur web, permet à Chrome de garder en mémoire les pages qui ont été fermées par l'utilisateur. Les pages accessibles via le bouton Suivant ou Précédent se chargent donc instantanément.

En novembre 2020, Google a ajouté une fonctionnalité permettant d'accélérer le chargement des pages web sur Chrome 86 pour Android. La fonction, intitulée “back-forward cache”, garde dans la mémoire cache les pages qui viennent d'être fermées par l'internaute. De facto, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Suivant ou Précédent, la page web s'affiche presque instantanément sur Chrome pour Android.

Sur la version bureau de Chrome, le contenu des pages web qui sont fermées est immédiatement effacé. Cette précaution permet à Google de réduire la consommation de mémoire vive du navigateur web. Revers de la médaille : les pages web ouvertes via le bouton Suivant ou Précédent ne se chargent pas instantanément. Sur Windows, macOS et Linux, Chrome doit recharger à chaque fois la page web.

Chrome 92 sera disponible le 20 juillet 2021

D'après les informations de nos confrères de Windows Latest, Google teste actuellement l'intégration de la fonction “back-forward cache” à Chrome sur Windows, macOS et Linux. Cette option est en cours de développement depuis plusieurs années. Elle est actuellement déjà disponible sur la version Canary, dédiée aux beta-testeurs, sur bureau.

Une fois activée, les pages que vous avez précédemment consultés vont se charger automatiquement. “Le cache arrière est une fonctionnalité de navigateur qui améliore l'expérience utilisateur en gardant une page active après que l'utilisateur s'en soit éloigné et la réutilise pour fluidifier la navigation dans l'historique de la session (boutons de navigation arrière/en avant, etc.) et rendre la navigation instantanée. Les pages du cache sont gelées et n'exécutent plus aucun javascript” explique Google dans un document apparu en ligne. L'option devra être activée manuellement.

D'après Windows Latest, Google déploiera cette nouveauté pour tous les utilisateurs avec Chrome 92. Aux dernières nouvelles, la 92ème itération du navigateur en version finale et stable sera déployée dès le 20 juillet 2021.