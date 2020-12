Windows 7 est toujours installé sur plus de 100 millions de PC à travers le monde

Quasiment un an après l'arrêt du support de Windows 7 par Microsoft, l'heure du bilan a sonné. Si le système d'exploitation a connu une importante baisse en nombre d'utilisateurs, force est de constater que Windows 7 reste toujours très présent sur nos machines. Environ 100 millions de PC en seraient toujours équipés dans le monde.

Il y a près d'un an, Microsoft disait adieu à Windows 7. Depuis le 14 janvier 2020, le système d'exploitation n'est plus maintenu par le géant de Redmond. Plus aucune mise à jour n'est officiellement effectuée de la part de Microsoft, sauf chez les entreprises qui ont souscrit à un programme de maintenance.

Mais Windows 7 continue à être employé par un très grand nombre d'utilisateurs. Le site ZDNet a fait les comptes : en se basant sur les chiffres de l'an passé, qui affirmaient que Windows 7 était installé sur 200 millions à travers le monde, et en s'appuyant sur le pourcentage actuel, on totalise environ 100 millions de PC équipés de l'ancien OS.

Windows 7 est plus utilisé que Windows 8 et 8.1

En décembre 2019, 75,8% des PC équipés de Windows exploitaient déjà Windows 10. Mais ils étaient encore 18,9% à faire appel à Windows 7 ,et 4,6% à Windows 8 / 8.1. Un an plus tard, Windows 7 est toujours bien ancré. Même s'il a perdu un nombre conséquent d'utilisateurs, ils sont encore 8,5% à lui faire confiance en décembre 2020, contre 3,4% pour Windows 8 / 8.1. Windows 10 de son côté a gagné en fidèles, puisqu'ils sont désormais 87,8% à l'utiliser au quotidien.

Reste à connaître désormais le pourcentage de machines des entreprises et administrations, qui bénéficient “théoriquement” d'un support de la part de Microsoft, face à celui des PC des particuliers. Mais les entreprises communiquent difficilement sur le sujet, jugeant que l'utilisation de Windows 7 renvoie une image obsolète de leur parc informatique. En outre, même si les particuliers ne peuvent officiellement pas accéder à la prolongation du support, il existe des correctifs diffusés tantôt illégalement, tantôt officiellement. Cela a été notamment le cas pour une faille 0day, dont le correctif a été diffusé par l'équipe de 0patch avant que Microsoft ne diffuse sa propre solution.

Mais pourquoi Windows 7 est-il toujours aussi présent sur nos PC ? Les raisons peuvent en être multiples. Par manque de support de la part de leur constructeur, certains PC sous Windows 7 ne sont plus compatibles avec les nouvelles versions de l'OS (des drivers de carte graphique obsolètes peuvent en être par la cause, par exemple). Un manque de puissance peut aussi être la cause de cette conservation de Windows 7. Autre raison : la force de l'habitude et le rejet de Windows 10. Enfin, certaines applications bien spécifiques au monde de l'entreprise peuvent être source d'incompatibilité avec les nouvelles versions de Windows. Et dans ce cas, il n'y a guère le choix : soit redévelopper les applications concernées, puis les déployer sur l'ensemble du parc informatique. Ce qui représente un coût certain. Soit payer le support de Microsoft pour continuer à profiter de Windows 7, ce qui n'est pas donné non plus, mais peut se justifier en fonction du nombre de machines concernées.

