Google Chrome : le navigateur sera obsolète pour des millions de PC d’ici 2022

Des millions d’utilisateurs ne pourront plus se servir de Chrome d’ici 2022. En effet, Microsoft a récemment annoncé la fin du support de Windows, encore installé sur plus de 20% des PC à travers le globe. Google a déclaré continuer les mises à jour pendant en un an et des poussières avant que le système d’exploitation ne devienne obsolète.

Cela va bien bientôt faire un an que Microsoft a fait ses adieux à Windows 7. Depuis le 14 janvier 2020, le géant de l’informatique ne déploie plus aucune mise à jour sur le système d’exploitation. Bien que l’arrêt du support entraîne de sérieuses failles de sécurité, les utilisateurs sont nombreux à ne pas avoir effectué la migration gratuite vers Windows 10. On estime que 20,93% des PC au monde tournent toujours sur l’OS lancé en 2009.

Forcément, l’annonce de Microsoft a créé un effet boule de neige chez les développeurs de logiciels, qui ont à leur tour stoppé leur support sur le système d’exploitation. Parmi eux, il y en a encore qui restent fidèles au poste. Ainsi, Google a promis des mises à jour de Chrome jusqu’en 2022. Aux alentours du 15 janvier de cette même année, des millions d’utilisateurs se retrouveront avec une version obsolète du navigateur, sujette aux bugs et autres piratages.

Les utilisateurs pourront naviguer sur Google Chrome jusqu’en 2022

« Les entreprises de toutes tailles ont dû affronter de nombreux obstacles cette année », a déclaré Max Christoff, ingénieur directeur de Chrome chez Google. « Faire face à des décisions compliquées en matière de business et de technologies, gérer un changement d’environnement de travail et supporter l’incertitude ne sont qu’une partie des problèmes rencontrés par les équipes informatiques ». C’est donc en ayant conscience des difficultés techniques que pourraient rencontrer les sociétés déjà en situation précaire que Google a décidé de prolonger de 6 mois le support de son navigateur.

« Après évaluation de la situation actuelle et d’après les retours de nos entreprises clientes, Chrome étend son support pour Windows 7 jusqu’au 15 janvier 2022 », explique-t-il. « Nous continuerons d’évaluer les conditions dans lesquelles travaillent nos entreprises clientes, et communiquerons tout changement supplémentaire à l’avenir ». Il reste ainsi un peu plus d’un an aux professionnels et autres utilisateurs du système d’exploitation pour passer à Windows 7, avant que Chrome et leurs autres applications ne deviennent obsolètes.