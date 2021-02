Chrome 88 : la dernière mise à jour répare une inquiétante faille 0-day exploitée par des pirates

Google lance une mise à jour de Chrome 88 (88.0.4321.150) pour patcher une faille 0-Day dans Chrome WebAssembly et JavaScript engine V8 qui serait à la fois très grave, et activement exploitée par des pirates dans la nature. Cette faille facilite la prise de contrôles des PC sur lesquels Chrome est installé. En raison de la sévérité du problème et de son exploitation par des acteurs malveillants, Google préfère pour le moment ne pas décrire la faille dans le détail.

Google est en train de déployer un nouveau correctif pour Chrome 88 pour Windows, Mac et Linux (88.0.4324.150). Ce patch vise essentiellement à corriger une faille 0-day très dangereuse qui serait activement exploitée dans la nature par des pirates. A cause de cela, Google préfère pour le moment rester discret sur les détails de la faille désormais enregistrée sous la référence CVE-2021-21148. On sait néanmoins sa gravité, et les composants de Chrome qu'elle affecte.

Ainsi le chercheur en sécurité Mattias Buelens explique dans un post de blog que le problème touche les composants WebAssembly et JavaScript engine V8. La faille permet ainsi à des pirates de prendre contrôle de PC Windows 10 via Google Chrome. Google souligne qu'il est urgent de mettre votre navigateur à jour immédiatement en raison du fait que la faille de sécurité est activement exploitée dans la nature. Il n'existe aucun autre moyen de se protéger.

Lire également : Chrome – Google corrige trois failles critiques, installez la mise à jour d’urgence

La faille de Google Chrome 88 serait activement exploitée par des pirates nord-coréens

Google explique dans les notes de version du patch :

“”L'accès aux détails du bug et ses liens est susceptible d'être restreint jusqu'à ce qu'une majorité d'utilisateurs ait pu faire la mise à jour. Nous retiendrons également des restrictions si le bug existe dans une librairie tierce dont dépendent d'autres projet de façon similaire, sans qu'il n'ait été adressé”, détaille Google.

A en croire nos confrères de Engadget des gouvernements, notamment la Corée du Nord, pourraient se cacher derrière l'exploitation de cette nouvelle faille de sécurité. Dans tous les cas, il est indispensable de mettre votre navigateur Chorme, Edge, Chromium ou tout autre navigateur dérivé de Chromium à jour au plus vite – y compris si vous avez activé les mises à jour automatique. Il vous faut pour cela aller dans les réglages de votre navigateur et de lancer une recherche de mises à jour.

Source : Engadget