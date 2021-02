Chrome supprime The Great Suspender de son store, voici comment retrouver vos onglets

La très populaire extension The Great Suspender n'est désormais plus fonctionnelle. Chrome a indiqué que celle-ci contenait un malware et l'a donc supprimé de son store. Certains utilisateurs craignent de perdre leurs onglets. Heureusement, des membres de Reddit ont trouvé la solution pour les récupérer.

Chrome est connu pour consommer de manière excessive la RAM de ses utilisateurs. De facto, des extensions proposent de limiter la gourmandise du navigateur avec diverses solutions. La très populaire The Great Suspender permet ainsi “d'éteindre” les onglets qui n'ont pas été consultés depuis un certain temps, en remplaçant leur contenu par un écran gris. En retournant sur l'onglet, la page est automatiquement rechargée. De cette manière, elle augmente de manière significative la vitesse de navigation, sans avoir à fermer des onglets.

Mauvaise nouvelle : d'après Google, The Great Suspender “a été désactivée parce qu'elle contient un malware”. La firme a retiré l'extension de son store et bloque désormais son utilisation. Tous les liens permettant son téléchargement mènent à erreur 404. Certains utilisateurs ayant laissé leurs onglets ouverts craignent ainsi de perdre ces derniers. En effet, comme précisé par un membre de Reddit, “ils ne sont pas dans l'historique”.

Comment retrouver ses onglets perdus ?

Google a déjà supprimé plusieurs extensions malveillantes, parfois téléchargées des millions de fois. Mais ce blocage peut avoir des retombées contraignantes sur les utilisateurs. Heureusement, les membres de Reddit ont trouvé une solution, si ce n'est intuitive au moins très efficace pour éviter de perdre ses onglets. Si une page est restée ouverte lors du blocage de The Great Suspender, la barre d'adresse affiche normalement une URL très longue. À la fin de cette adresse se trouve le véritable nom de domaine recherché. Il suffit d'effacer tout ce qui ne correspond pas à l'URL de votre page pour retrouver celle-ci.

Un utilisateur a même communiqué un moyen de retrouver ces onglets dans son historique. Pour fonctionner, l'extension utilise l'ID suivant : klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg. En le copiant-collant dans la barre de recherche de l'historique, ce dernier affiche toutes les pages ayant été désactivées par l'extension. Il ne reste alors plus qu'à répéter l'opération précédente. Début 2020, Google a annoncé que quelques centaines d'extensions malveillantes ont infecté plusieurs millions d'utilisateurs. Pour éviter de vous faire subtiliser pour vos données, il est donc essentiel de vérifier la viabilité des applications que vous souhaitez installer.

