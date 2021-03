Chrome : Google lancera une mise à jour tous les mois dès septembre 2021

Google a décidé d'accélérer le rythme de déploiement des mises à jour de Chrome. Désormais, la firme de Mountain View proposera une mise à jour de son navigateur web toutes les 4 semaines. Ce changement entrera en vigueur avec la version 94 de Chrome, attendue au troisième trimestre de 2021.

Ce jeudi 4 mars 2021, Google a annoncé du changement dans le calendrier des mises à jour de Chrome. “Nous sommes heureux d'annoncer que Chrome va passer à un calendrier prévoyant une mise jour toutes les 4 semaines, à commencer par Chrome 94 au troisième trimestre de 2021” explique Google dans un billet de blog.

Jusqu'ici, la firme de Mountain View se contentait de déployer une nouvelle mise à jour toutes les 6 semaines. Le géant de la recherche est resté fidèle à cette habitude pendant plus de dix ans. Désormais, Google souhaite proposer plus rapidement des nouveautés logicielles aux utilisateurs de Chrome.

Google va accélérer les mises à jour de Chrome

“Il est devenu clair que nous pourrions raccourcir notre cycle de publication et fournir de nouvelles fonctionnalités plus rapidement” note l'entreprise. En parallèle, Google continuera de proposer une mise à jour de sécurité, afin de corriger les failles repérées dans le code, toutes les deux semaines. Cette mise à jour intermédiaire ne contient aucune nouveauté logicielle.

Afin de laisser plus de flexibilité aux entreprises qui misent sur Chrome, ainsi qu'aux développeurs de solutions basées sur le moteur de rendu Chromium, Google propose un calendrier de mises à jour dédiés, baptisé “Extended Stable”. “Ce canal sera disponible pour les administrateurs d'entreprise et les intégrateurs Chromium qui ont besoin de plus de temps pour gérer les mises à jour” note Google. Les utilisateurs de ce canal ne recevront des mises à jour logicielles contenant des nouveautés que tous les 8 mois. Ils recevront aussi des correctifs de sécurité toutes les deux semaines, comme les utilisateurs du canal traditionnel.

Aux dernières nouvelles, la version finale de Chrome 94 sera déployée dès le 14 septembre 2021. Comme le montre le nouveau calendrier de déploiement de Google, Chrome 95 sera ensuite proposé 4 semaines plus tard. Pour rappel, Google a récemment déployé Chrome 89, la dernière version en date du navigateur.On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.