Chrome 100 : nouveau logo, partage d’écran, Material You, voici la liste des nouveautés

Ça y est, Chrome 100 est officiellement disponible. Plusieurs nouveautés sont au programme, dont la plus notable est sans doute la nouvelle icône sur Android et iOS. Le navigateur adopte également de nouveaux thèmes compatibles avec Material, et améliore le partage d’écran. On vous dresse la liste de toutes les fonctionnalités qui débarquent.

Après une version 99 relativement terne en matière de nouveautés, Google a voulu marquer le coup avec Chrome 100. Disponible dès aujourd’hui pour certains utilisateurs, la mise à jour marque le coup avec une nouvelle icône sur Android et iOS. Le changement est relativement minime, puisque cette dernière se débarrasse de ses effets d’ombre sur le logo pour laisser place à un visuel entièrement « flat ».

Un designer de Google explique ainsi avoir « simplifié l’icône principale […] en supprimant les ombres, en affinant les proportions et en éclaircissant les couleurs, afin de nous aligner sur l’expression plus moderne de la marque Google. » En effet, le logo est resté le même depuis 2014 et avait donc bien besoin d’un petit rafraichissement.

Découvrez toutes les nouveautés de Chrome 100

Bien entendu, ce n’est pas la seule nouveauté de Chrome 100. Sur Android, le navigateur s’intègre mieux avec l’interface Material You de son utilisateur, comme le laissaient déjà présager de précédentes informations. Ainsi, la couleur des menus va s’adapter automatiquement au thème configuré sur le smartphone.

De plus, Google a annoncé l’arrivée d’une nouvelle API dédiée au partage d’écran. Grâce à celle-ci, les appareils pourront détecter les différentes fenêtres ouvertes dans le navigateur afin de laisser l’utilisateur choisir lesquels diffuser sur les écrans secondaires.

Enfin, la dernière nouveauté est plutôt un retour en arrière, puisque le Lite Mode n’est plus disponible dans Chrome. Ce dernier permettait sur Android et iOS de stocker des données tout en chargeant des pages web plus rapidement. Les serveurs dédiés à cette fonctionnalité seront bientôt fermés définitivement.

Le déploiement de Chrome 100 a d’ores et déjà commencé mais pourra prendre plusieurs semaines avant d’atteindre tous les utilisateurs. La mise à jour est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.