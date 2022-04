Chrome va bientôt vous éviter les sites d’achat frauduleux

La version 102 de Chrome apportera une fonctionnalité bien utile pour celles et ceux qui font régulièrement leurs emplettes sur le Web, sans réellement faire attention s'il s'agit de sites de confiance ou non.

Sortie la semaine dernière, la version 100 de Chrome faisait le plein de nouveautés. Le navigateur de Google profite entre autres de nouveaux thèmes compatibles avec Material You et d'une amélioration de la fonction partage d'écran. Mais le développement des prochaines éditions bat son plein. Et ici il n'est pas question de la mouture 101, mais de la version 102.

Actuellement disponible en bêta (sur les canaux Dev et Canary), cette édition 102 de Chrome livrera une fonctionnalité qui évitera de se faire piéger sur des sites d'achat frauduleux, ou des sites qui subissent les plaintes à répétition des consommateurs. Une option bien utile et native, activable via une simple balise. Nul besoin d'installer une extension, donc.

À lire aussi : les versions Chrome et Firefox 100 risquent de casser Internet

Chrome affiche les avis sur les sites d'achat directement dans le navigateur

Ainsi, lorsqu'un utilisateur visite un e-commerçant, une nouvelle fenêtre se présentera sous la barre d'adresse. Le navigateur demandera à l'utilisateur s'il souhaite consulter les critiques réalisées à l'égard du site. En acceptant cette demande, une fenêtre s'affichera et présentera des avis rédigés que d'autres utilisateurs laissent sur Google.

En cliquant sur l'icône du cadenas situé à côté de l'URL du site (toujours depuis la barre d'adresse), on accède habituellement à différentes informations concernant les cookies, la connexion sécurisée et les paramètres du site. La version 102 de Chrome intègre une nouvelle fonction : la note moyenne obtenue par les critiques précédemment évoquées. De quoi se faire un avis en un clin d'oeil sur la fiabilité d'un site marchand.

Selon Android Police, cette fonctionnalité est probablement gérable via le paramètre chrome://flags/#page-info-store-info. Malgré l'activation de ce paramètre, nous n'avons pas réussi à avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité, que ce soit sur la version pour Android ou pour celle de Windows… Très probablement pour une histoire de localisation.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle fonction n'est pour l'instant disponible qu'au sein des versions Dev ou Canary de Chrome. Sinon, vous pouvez aussi attendre qu'elle soit intégrée à la version stable du navigateur : la version 102 sera disponible le 24 mai 2022.

Source : Android Police